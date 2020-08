TTTowel, la collezione di teli da mare nata da un’amicizia tutta al femminile

Nasce TTTowel la collezione di teli da mare, prodotta dal marchio italiano PPPattern e disegnata da un team di illustratrici tutto al femminile. Il marchio PPPattern è nato nel 2018 da un’idea di Renato Fontana, insieme al business developer Sergio Mattiuz, con la direzione creativa di Andrea Cadorin e in collaborazione con Printaly.

La collezione TTTowel è composta da cinque teli, diversificati tramite cinque originali pattern estivi, ciascuno disegnato da una delle artiste. I pezzi sono realizzati con la tecnica del telaio jacquard, in cui i fili della trama e dell’ordito si intrecciano formando allo stesso tempo sia il disegno che la struttura tessile.

Interamente Made in Italy, i teli sono realizzati dalla Tessitura Artistica Chierese, una piccola e storica impresa di Chieri, Comune della città metropolitana di Torino, paese d’origine di Francesca Tabasso, tra le autrici dei pattern di TTTowel. Ogni pezzo è unico, frutto di una sequenza di tre fili di puro cotone di colori diversi che si mescolano armoniosamente fra loro. Ogni prodotto è realizzato su richiesta, specificamente per chi lo ordina, in modo che non ci siano eccedenze, come spiegato nel sito di PPPattern.

Come è nato il team di TTTowel

Nato nel 2011, il team di illustratrici si è formato nell’ambito delle selezioni per il Mimaster, scuola di formazione dedicata all’illustrazione, alla quale si iscrissero Patrizia Mastrapasqua, Valentina Lorizzo e Paola Rollo, provenienti rispettivamente da Bisceglie, Andria e Lecce,

Patrizia e Paola iniziarono a frequentare il master e qui incontrarono Francesca Tabasso, che invece arriva da Torino. Tra le quattro giovani artiste nasce una vera e propria amicizia, che continua a essere coltivata anche dopo gli studi. Al team si aggiunge Carla Indipendente, che entra a far parte di quello che di lì a poco sarebbe diventato il Bikini Party, una riunione annuale grazie al quale le cinque illustratrici continuano a tenersi aggiornate le une con le altre. Gli incontri del Bikini Party avvengono tutti in Puglia, durante l’estate, «nel nome del mare, dell’illustrazione e dei racconti sotto gli ombrelloni e gli ombrellini dei mojito», come hanno raccontato Patrizia, Valentina, Paola, Francesca e Carla, in una recente intervista su Frizzi Frizzi.

In inverno i loro appuntamenti si svolgono a Torino, «per incontri all’insegna della musica, l’altro amore condiviso da tutte. E mi sono presa un po’ di rivincite, con lunghissime sessioni di chiacchiere, disegni, caffè e sigarette nella mia vecchia casa in Via San Massimo, con terrazzo vista colline, dove vivevo con altre tre coinquiline. Con il ricordo degli agnolotti del plin mangiati in Piazza Vittorio o il concerto di Willie Peyote», spiega Francesca.

I teli TTTowel, si configurano come dei veri e propri oggetti di design, pezzi unici che profumano di estate e chiacchiere fra amiche.