Pantone ha annunciato le previsioni cromatiche del 2021: Ultimate Grey e Illuminating. Dopo il blu classico del 2020, che doveva trasmettere una sensazione di stabilità di fronte alle sfide del nuovo decennio – iniziato veramente alla grande, non c’è che dire – questa volta l’azienda statunitense, leader nella classificazione del colore, punta quindi sull’accostamento “paesaggistico” di due tonalità, una sorta di fumo di Londra in cui si apre uno spiraglio luminoso. «Questa è una combinazione di colori che ci dà resilienza e speranza», ha affermato Leatrice Eiseman, direttore esecutivo del Pantone Color Institute.

La società fondata nel 1962 è stata tra le prime a riuscire a tradurre i pigmenti nel sistema di stampa CMYK grazie a un codice ma, oltre a occuparsi dello sviluppo di tecnologie per la grafica e del sistema di identificazione dei colori diventato poi uno standard mondiale, è impegnata anche in ricerche di mercato in collaborazione con aziende e brand di moda. E le previsioni di Pantone sui trend coloristici, che si fanno da 22 anni, sono diventate legge, quindi prepariamoci a un 2021 all’insegna di Ultimate Grey e Illuminating.

«Ultimate Gray, trasmette un messaggio di solarità e forza. Stabile nel tempo, Ultimate Gray rappresenta un saldo punto di partenza, mentre Illuminating aggiunge un tocco di splendore attraverso una sciarpa, un paio di scarpe, una borsa, uno scialle, una maglia, ecc. Grazie alla sua presenza energetica, il connubio di Ultimate Gray e Illuminating è perfetto per il segmento dell’activewear», spiegano da Pantone.

Di solito il colore dell’anno è solo uno, solo per il 2016 ne furono scelti due, Rose Quartz e Serenity, rosa pastello e un blu tranquillizzante, per rappresentare il crescente riconoscimento della fluidità di genere. I colori Pantone del 2021 sono intesi come una coppia distinta ma complementare. Ultimate Grey, una tonalità neutra, è il primo dei grigi ad assurgere all’onore della cronaca. Il richiamo è agli elementi della terra, che «Sono eterni e forniscono una base solida», spiegano da Pantone. Illuminating, la seconda tonalità di giallo scelta come colore dell’anno, è stata descritta come «Intrisa di energia solare».

«La selezione di due colori indipendenti evidenzia come diversi elementi si possono unire per esprimere un messaggio di forza e speranza che è duraturo ed edificante», ha spiegato Eiseman.