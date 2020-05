Una tesi da cartellone, con il concorso Nationwide Degree Show

Grazie a Nationwide Degree Show del collettivo Fresh Meet potresti vedere il tuo lavoro di tesi esposto su enormi cartelloni pubblicitari sparsi per tutto il Regno Unito. Tutti coloro che si sono laureati in questo periodo ma hanno annullato i festeggiamenti a causa del lockdown, potranno consolarsi vedendo il frutto dei propri studi esposto non più alla sola commissione universitaria ma a tutta la nazione.

L’iniziativa di Nationwide Degree Show punta a garantire agli studenti del Regno Unito la possibilità di sottoporre il proprio lavoro a professionisti del settore. Il progetto, ideato da Fresh Meet, team di designer composto da India Pearce, Charlotte Weyer e Anoushka Schellekens, ha potuto contare sull’importante sostegno di Ocean Outdoor. L’istituzione ha contribuito generosamente donando 49mila sterline di spazio per cartelloni pubblicitari, messi a disposizione per due settimane.

Gli studenti possono partecipare all’iniziativa inviando semplicemente il proprio progetto online. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli di studenti dell’ultimo anno di corsi universitari e post-laurea, o ai diplomati specializzati principalmente in graphic design, illustrazione e comunicazione visiva.

«Vogliamo garantire che i professionisti del settore possano ancora vedere tutto il lavoro rivoluzionario che viene prodotto», ha dichiarato il team di Fresh Meet. «Lavoriamo insieme per mantenere le industrie creative vivaci e piene di originalità».

Ma il team di Fresh Meet è solo all’inizio. «Sebbene i cartelloni pubblicitari siano un grande risultato per iniziare questo progetto, non ci fermiamo affatto qui e stiamo puntando a far sì che questo lavoro venga presentato in quanti più posti possibile», ha commentato la designer India Pearce.

In tutto il mondo, una serie di iniziative stanno offrendo festeggiamenti virtuali per i laureati durante il lockdown, valorizzando e premiando gli sforzi degli studenti. Il 6 giugno infatti, YouTube ospiterà una festa per tutti gli studenti che si sono laureati in questo periodo, padrini dell’evento nientemeno che Barack e Michelle Obama, Lady Gaga e Malala Yousafzai.