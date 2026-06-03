Come è iniziato il tuo percorso artistico? C’è un momento, un incontro o un’esperienza che ha segnato l’inizio della tua ricerca?

Intorno ai 18 anni ho iniziato il mio percorso artistico da autodidatta, in seguito ho deciso di studiare all’ Accademia di belle arti di Napoli dove ho frequentato il laboratorio sperimentale “Quartapittura” coordinato dal maestro Ninì Sgambati. Negli anni di studio ho voluto misurarmi con metodi di lavoro lontani dalle mie inclinazioni naturali, in particolare i lavori di gruppo.

Quest’esperienza è stata fondamentale per la mia formazione.

Quali temi o domande guidano il tuo lavoro oggi? Cosa ti spinge a sviluppare nuove opere?

Principalmente il centro della mia ricerca è la pittura e la scultura astratta e come attraverso esse posso evocare emozioni. Ho costantemente l’esigenza di creare delle forme esterne che risuonino con la mia dimensione spirituale interiore.

Che ruolo giocano i materiali e le tecniche nella tua pratica? Come scegli gli strumenti espressivi con cui lavorare?

Scelgo i materiali in base alle sensazioni che voglio evocare e scelgo o adatto alle mie esigenze le tecniche conosciute, a volte le invento e le perfeziono fino a farle diventare formalmente godibili.

Puoi parlarci di un’opera o di un progetto a cui sei particolarmente legata? Cosa rappresenta per te e quali sfide ha comportato?

Sono particolarmente legato ad un ciclo di opere che ho intitolato “pittura ovale” La forma di queste opere riprende le forme che si trovano in natura come i ciottoli di fiume o la sagoma di alcuni ortaggi. Per realizzarle come fossero dei mosaici, unendo pittura su tela e pittura su legno. Negli ultimi tempi mi sto dedicando a una serie di opere che ho chiamato “Campo (nome del colore prevalente) quadrato smussato” dove le forme irregolari della Pittura ovale diventano quadrangolari con gli angoli arrotondati.

Come affronti la fase di ricerca e sviluppo di un progetto? Segui un metodo o un processo specifico?

Per sviluppare i progetti pittorici o scultorei in laboratorio non mi preoccupo nella fase iniziale della qualità formale, dei materiali o delle tecniche. Sostanzialmente cerco di realizzare in maniera tridimensionale qualcosa che si era configurato nella mia mente. In una fase successiva mi dedico alla formalizzazione in modo che diventi il più aderente possibile alla sensazione che voglio evocare.

Quali sono le principali sfide che incontri come artista oggi? E come cerchi di superarle?

Fino a qualche anno fa per me è stato difficile riuscire a trovare degli interlocutori per proporre il mio lavoro sia dal punto di vista della critica sia per quanto riguarda l’opportunità di esporre in gallerie private e quindi incontrare collezionisti. Oggi, grazie alla mia perseveranza la situazione è migliorata, collaboro con alcune gallerie che sostengono la mia ricerca e ho un dialogo costruttivo con alcuni curatori interessati al mio percorso.