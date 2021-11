Arte Fiera 2022 torna a Bologna: date, sezioni e gallerie partecipanti

Tradizionalmente è la prima fiera ad aprire l’anno dell’arte contemporanea in Italia, è stata l’ultima a svolgersi in presenza, poco prima della diffusione della pandemia, ed è quella che ancora mancava ai nastri di ripartenza, dopo i lockdown. E dopo un 2021 andato online, con il progetto Playlist, Arte Fiera è ormai pronta a tornare nel polo fieristico di Bologna, nei padiglioni 15 e 18, dal 21 al 23 gennaio 2022, con preview il 20, per la terza edizione fisica con la direzione artistica di Simone Menegoi. «Dopo aver gestito in modo responsabile e trasparente gli effetti della crisi pandemica Arte Fiera si ripresenta a testa alta; con una selezione di gallerie senza cedimenti qualitativi, e che si arricchisce anzi di alcune interessanti new entries; con allestimenti rinnovati; con un percorso di visita più razionale ed efficiente», ha dichiarato Menegoi.

Il posizionamento italiano e gli investimenti sull’allestimento

Per quanto riguarda l’impostazione generale, la più longeva fiera d’arte italiana, fondata nel 1974, rimane fedele alla propria vocazione, confermando il posizionamento: rappresentare la manifestazione di riferimento per le gallerie italiane e per l’arte italiana del XX e XXI secolo.

Novità per gli allestimenti, ai quali, secondo quanto dichiarato da Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, sono stati dedicati importanti investimenti economici. Lo stesso Calzolari ha poi motivato la decisione di cancellare l’edizione in presenza di quest’anno: «Nel 2021, con grande responsabilità nei confronti delle Gallerie e del nostro pubblico abbiamo deciso di cancellare la Fiera, senza andare a cercare date alternative, che avrebbero potuto non concretizzarsi. Lo abbiamo fatto anche per non mettere in discussione il tradizionale appuntamento di fine gennaio, rimborsando completamente gli espositori delle quote versate».

Arte Fiera 2022: le gallerie partecipanti

Sono 139 le gallerie che parteciperanno ad Arte Fiera 2022. Rispetto agli anni scorsi, sono state incoraggiate le proposte monografiche da parte delle gallerie, tanto per gli artisti storicizzati quanto per le ultime generazioni. 35, circa un quarto del totale, sono gli stand che porteranno quindi un solo artista.

La Main Section spazia dal Moderno e dall’arte postbellica, storici punti di forza della manifestazione, fino al contemporaneo di ricerca, con un forte accento sull’arte italiana. Tra le gallerie partecipanti, oltre alle bolognesi Enrico Astuni, De’ Foscherari, Forni, P420, Studio G7, troveremo C+N Canepaneri di Milano e Genova, Renata Fabbri e Prometeo di Milano, Di Marino e Trisorio di Napoli, Gian Marco Casini di Livorno, Francesca Antonini di Roma, Mazzoleni e Persano di Torino, Vistamare di Pescara.

Dunque, consolidata l’ossatura della fiera, tre saranno le sezioni curate e su invito che affiancheranno la Main Section, per approfondire altrettanti ambiti importanti per l’identità della manifestazione: “Focus”, “Pittura XXI” e “Fotografia e Immagini in movimento”.

Introdotta nel 2020, “Focus” è una sezione che si rivolge al moderno e al dopoguerra storicizzato. Il suo contenuto cambia di anno in anno: è il curatore invitato a scegliere il periodo, la tendenza, il movimento artistico su cui concentrarsi. L’edizione 2022 della sezione sarà a cura dello storico dell’arte, critico e curatore Marco Meneguzzo e avrà per oggetto la cosiddetta “arte esatta”, che comprende arte cinetica, arte programmata ed esperienze affini, tra fine anni Cinquanta e anni Settanta, con particolare attenzione alla scena italiana. Tra le gallerie partecipanti, Dep Art Gallery di Milano e Cortesi di Lugano.

“Pittura XXI”, a cura del critico e curatore indipendente Davide Ferri, giunta alla sua terza edizione, è una proposta inedita per le fiere: una panoramica interamente incentrata sulla pittura italiana e internazionale del nuovo millennio, dagli emergenti agli artisti mid-career. Tra le gallerie, A+B Gallery di Brescia, Tiziana Di Caro di Napoli, Matèria, Sara Zanin e Monitor di Roma, Monica De Cardenas e Schiavo Zoppelli di Milano, Michela Rizzo di Venezia,

A curare “Fotografia e immagini in movimento”, alla sua terza edizione, è invece la piattaforma Fantom, rappresentata da Selva Barni, Benedetta Pomini, Ilaria Speri, Massimo Torrigiani e Francesco Zanot. La sezione include a pieno titolo il video ed è aperta al dialogo fra fotografia e altri media. Tra i partecipanti, Guidi&Schoen di Genova, Norma Mangione e Peola Simondi di Torini, Podbielski di Milano, Traffic di Bergamo e Shazar di Napoli.