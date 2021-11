300 espositori e più di 15mila opere d’arte moderna e contemporanea, in cinque padiglioni: sono i numeri della 31ma edizione di ArtePadova, che ritorna in presenza aprendo le porte della Fiera di Padova, dal 12 al 15 novembre 2021. Curata dalla società padovana Nef, responsabile dell’organizzazione di altre importanti manifestazioni di settore a Genova, Parma, Bari e Vicenza, ArtePadova è una fiere più longeve Italia.

Due le sezioni, una Main Section, nei padiglioni 7 e 8 e nella galleria 78, in cui si troveranno le gallerie italiane di arte moderna e contemporanea, e CATS – Contemporary Art Talent Show, nei padiglioni 4 e 3, dove sarà esposta l’arte accessibile. Tra i galleristi partecipanti alla 31ma edizione, si segnalano nuovi ingressi e molte riconferme, a riprova che il ruolo delle esposizioni fieristiche non è affatto in declino, soprattutto nel caso dell’arte, ambito in cui, nonostante il rilievo delle tecnologie virtuali e delle piattaforme online, rimangono fondamentali il contatto visivo e il dialogo in presenza con i galleristi.

«Tra le novità dettate dalla riorganizzazione delle manifestazioni fieristiche in era Covid, c’è la concomitanza con le giornate iniziali di Antiquaria Padova nel padiglione 1: pertanto abbiamo deciso di proporre al pubblico un biglietto unico, permettendo così di ammirare una grandiosa mostra d’arte che spazia dal Medioevo al contemporaneo», ha spiegato il curatore Nicola Rossi della società Nef. In sostanza, dal 12 al 15 novembre, con il biglietto di ArtePadova o di Antiquaria Padova si accederà a entrambi gli eventi presenti in Fiera.

ArtePadova 2021: le due sezioni e i premi

La Main section di ArtePadova 2021 si sviluppa in tre padiglioni, per offrire un’ampia sintesi delle espressioni artistiche e delle correnti che hanno fatto la storia del Novecento, dal Futurismo all’Informale, dallo Spazialismo all’Astrattismo e al Post Impressionismo, dalla Metafisica al Realismo, dalla Pop Art al Nouveau Réalisme, dal Minimalismo al Realismo Espressionista e all’Optical, fino all’Arte Povera e alla Transavanguardia. Andy Warhol, Carla Accardi, Afro, Alberto Burri, Emilio Scanavino, Alighiero Boetti, Ugo La Pietra, Enrico Castellani, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, Nicola De Maria, Lucio Fontana, Jannis Kounellis, Mimmo Rotella, Ettore Spalletti, Chiara Dynys, Omar Galliani, Pablo Atchugarry, Achille Perilli, Piero Dorazio, Fausto Melotti, sono solo alcuni degli autori rappresentati, soprattutto attraverso opere pittoriche ma anche con sculture, fotografie, arte digitale, grafica, installazioni. A completare l’esposizione ci saranno anche librerie ed editori d’arte.

La 10ma edizione di CATS Contemporary Art Talent Show, progetto nato dalla volontà di Nicola Rossi, direttore e ideatore di ArtePadova, propone invece una visione eterogenea e volutamente eclettica di molteplici forme d’arte, con denominatore comune il costo inferiore ai 5mila euro. Si tratta di un’esposizione affidata a circa 140 espositori tra gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi in arrivo da tutta Italia e dalla Danimarca. Un progetto che dà agli artisti emergenti (ma non necessariamente giovani) un’importante vetrina, facendo incontrare domanda e offerta d’arte a prezzi contenuti.

Oltre alle tante opere degli emergenti, questa speciale sezione esporrà i lavori in concorso al Premio CATS e al Premio Mediolanum nato dalla collaborazione con Banca Mediolanum, che da anni accompagna questo percorso artistico. Uno spazio speciale verrà assegnato al progetto vincitore del “Contest Show and Tell – Pensa, Crea, Mostra” riservato agli artisti e curatori italiani Under 30.

Infine, da questo anno, una speciale commissione selezionerà tra gli espositori presenti, le gallerie, gli artisti indipendenti, le associazioni, le proposte artisticamente più qualitative, per la partecipazione nell’edizione successiva.