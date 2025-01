Artissima, Luigi Fassi confermato direttore della fiera di Torino fino al 2026

Dopo tre edizioni, Luigi Fassi continuerà a guidare Artissima – Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino fino al 2026. La conferma, annunciata dalla Fondazione Torino Musei, è un riconoscimento al lavoro svolto dal direttore dal 2022, che ha portato Artissima a consolidarsi come evento fieristico dal taglio curatoriale e come impresa culturale di respiro internazionale, lavorando insieme ai galleristi e agli artisti per sviluppare progetti e concretizzare idee.

Artissima, tra mercato e sperimentazione

Fondata nel 1994, Artissima si distingue per la sua capacità di combinare una forte presenza sul mercato con una costante attenzione alla ricerca e alla sperimentazione. Organizzata da Artissima srl, una società costituita nel 2008 dalla Fondazione Torino Musei, la fiera gestisce i rapporti artistici e commerciali con il supporto degli Enti proprietari del marchio: Città di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino.

La fiera si avvale inoltre del sostegno fondamentale di partner strategici come la Fondazione CRT, la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Camera di commercio di Torino, confermando il legame con le istituzioni culturali e imprenditoriali del territorio.

La visione di Luigi Fassi: un futuro di dialogo e collaborazione

Durante il suo mandato come direttore, Luigi Fassi ha consolidato l’identità di Artissima come una fiera che va oltre il mercato, trasformandola in un punto di incontro tra galleristi, artisti, collezionisti e istituzioni. Con una visione che unisce tradizione e innovazione, Fassi ha rafforzato il ruolo della fiera come piattaforma curatoriale e come ponte tra Torino, l’Italia e il panorama internazionale.

«Era quindi naturale – ed è con grande gioia che il Consiglio Direttivo della Fondazione Torino Musei si è espresso in tal senso – proseguire nell’incarico del direttore per l’ulteriore biennio 2025-2026 come già previsto negli accordi precedenti», ha dichiarato il Presidente di Fondazione Torino Musei Massimo Broccio. «Internazionalizzazione, cooperazione, impresa e valore culturale sono le parole chiave che hanno contraddistinto la crescita della fiera sotto la guida di Luigi Fassi e che saranno anche alla base del suo sviluppo nei prossimi anni con un ruolo istituzionale sempre maggiore», ha continuato Broccio.

Attraverso collaborazioni con istituzioni come il Castello di Rivoli, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il Museo Ettore Fico, Artissima ha saputo integrarsi profondamente nel tessuto culturale della città, rafforzando il legame tra arte contemporanea e territorio. «Sono felice di proseguire con impegno ed entusiasmo lo sviluppo della fiera nel biennio 2025-2026, per rispondere sempre meglio alla visionarietà delle proposte delle galleriste e dei galleristi italiani e internazionali che da 32 anni definiscono l’identità unica di Artissima», ha commentato Fassi.

«Altrettanta fiducia e cooperazione crescerà anche con le collezioniste e i collezionisti che considerano Artissima il punto di riferimento per la scoperta di nuovi talenti. Nelle prossime edizioni, Artissima rafforzerà ulteriormente il suo ruolo istituzionale, intensificando la collaborazione con musei, fondazioni e loro direttori, per un cammino condiviso di ricerca e innovazione. Questi due anni rappresentano un’opportunità per crescere ancora come comunità, unendo cuori e menti di chi crede nella libertà dell’arte come chiave per affrontare le trasformazioni del futuro».

Luigi Fassi, la biografia del direttore di Artissima

Luigi Fassi è stato dal 2018 al 2022 direttore artistico del MAN Museo d’arte della Provincia di Nuoro. Visual Art Curator presso lo Steirischer Herbst Festival di Graz, Austria, dal 2012 al 2017, dal 2009 al 2012 è stato direttore artistico del Kunstverein ar/ge kunst di Bolzano. Dal 2010 al 2017, inoltre, è stato curatore e coordinatore della sezione Present Future proprio ad Artissima.

Helena Rubinstein Curatorial Fellow al Whitney Museum ISP di New York nel 2008-2009, ha organizzato mostre per diverse istituzioni a livello internazionale. Nel 2016 è stato fellow dell’Artis Research Trip Programme a Tel Aviv in Israele, co-curatore del Festival Curated_by a Vienna in Austria e della XVI edizione della Quadriennale d’Arte di Roma. È stato membro del comitato di selezione della fiera d’arte contemporanea Artorama di Marsiglia (2019-2022) e curatore del progetto Tomorrow/Todays presso la Cape Town Art Fair in Sud Africa (2019-2022).

Autore di numerosi libri e pubblicazioni monografiche, suoi articoli e testi sono apparsi su Artforum, Mousse, Flash Art, Camera Austria, Site e Domus.