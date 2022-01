Ecco le nuove date di Arte Fiera: appuntamento a maggio 2022

Nel giorno in cui avrebbe dovuto aprire le porte, se non fosse stato per questa recrudescenza pandemica delle ultime settimane, Arte Fiera ha annunciato le nuove date della 45ma edizione, che tornerà quindi in presenza, nei padiglioni 15 e 18 del Quartiere fieristico di Bologna, dal 13 al 15 maggio 2022. La scelta di riprogrammare la fiera che, tradizionalmente, si svolge a fine gennaio, a segnare l’apertura del nuovo anno dell’arte contemporanea, è stata presa di comune accordo da BolognaFiera e dal direttore artistico di Arte Fiera, Simone Menogoi.

E adesso ci aspetta una primavera decisamente calda per tutta la filiera, che inizierà con Miart, dall’1 al 3 aprile 2022 e proseguirà con la Biennale d’arte di Venezia, dal 23 aprile. «La collocazione di Arte Fiera a metà di maggio è stata scelta perché si inserisce senza sovrapposizioni nel calendario delle maggiori fiere d’arte nazionali e internazionali, ricordando anche il positivo riscontro di Art City a maggio, l’anno passato, confidiamo che sarà gradita a tutti», ha dichiarato Menegoi. In effetti, le temperature bolognesi di maggio saranno sicuramente più accomodanti rispetto alle minime invernali, rendendo più agevoli anche gli spostamenti in città.

Perché nei giorni di Arte Fiera, a Bologna si svolgeranno anche le mostre e gli eventi di Art City, che ha scelto di cambiare le proprie date per mantenere il suo legame consolidato con la manifestazione fieristica. «Art City e Arte Fiera insieme per una grande festa dell’arte che valorizza e trasforma Bologna dai padiglioni della Fiera ai luoghi diffusi in città in una grande mappa dell’arte tutta da scoprire», ha commentato Elena Di Gioia, delegata alla cultura del Comune di Bologna. «Art City e Arte Fiera condividono fin dal 2013 una strategia unitaria per la valorizzazione del patrimonio artistico della città grazie a una strategia di rete integrata che coinvolge nei giorni di Arte Fiera sedi espositive pubbliche e private, gallerie, palazzi storici e spazi pubblici in una fruizione dei luoghi che si diffonderà nella città. Questa condivisione, interrotta lo scorso anno dalle conseguenze della pandemia, riprende in questa edizione nel mese di maggio, in una nuova modalità di fruizione dei luoghi e all’aperto, e offrirà sia ai visitatori di Arte Fiera sia ai cittadini e alle cittadine dell’area metropolitana un programma culturale particolarmente ricco e stimolante per celebrare la gioia di stare di nuovo insieme con l’arte e la cultura al centro delle nostre comunità».