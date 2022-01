ArteFiera 2022: la fiera di Bologna posticipata causa Covid-19

La voce già circolava nell’aria da qualche giorno e alla fine è arrivata la conferma uficiale: Bologna Fiere ha deciso di rinviare ufficialmente la 45ma edizione di ArteFiera, la terza diretta da Simone Menegoi, che non si svolgerà più quindi nelle date originariamente previste dal 21 al 23 gennaio 2022 ma sarà spostata a data da destinarsi, comunque nell’ambito dell’anno in corso. Le nuove date della manifestazione saranno annunciate appena possibile e in tempi brevi, fanno sapere dall’organizzazione. A questo punto, si dovrà capire quando, probabilmente comunque a primavera, una stagione che si annuncia particolarmente affollata di eventi, tra i quali anche la Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia che, a questo punto, rappresenta l’ospite ingombrante: le altre manifestazioni, anche a livello internazionale, avranno un bel da fare per gestire i giorni liberi con il misurino.

Dopo l’annullamento dell’edizione 2021, questa del 2022, presentata ufficialmente alla fine di novembre, doveva essere l’occasione di rilanciare e sarebbe stato sicuramente un segnale di fiducia per tutto il settore. «Si è trattato, evidentemente, di una scelta non facile. È stata presa in primo luogo per riguardo ai galleristi, che si attendono una manifestazione all’altezza della sua tradizione e del suo standard in termini di partecipazione del pubblico e degli operatori», ha dichiarato Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere. «Siamo certi che riusciremo a trovare nel nostro calendario fieristico una collocazione che permetta ad Arte Fiera 2022 di svolgersi con i migliori risultati per galleristi e collezionisti».

Oggi era arrivata anche la notizia dello spostamento di date di BOOMing, un’altra delle fiere della Art Week di Bologna che, però, si svolgerà comunque nelle date di gennaio previste ma totalmente online. Su Lieu.City, prima piattaforma social per eventi art related in realtà virtuale, si potranno visitare gli ambienti espositivi del Binario Centrale così come sono, senza il bisogno di app o tecnologie complesse. Auspicabile che anche ArteFiera, che della Art Week bolognese è l’evento trainante, potrebbe proporre un palinsisto di eventi online.