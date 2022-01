TEFAF Maastricht si farà a giugno 2022, mese caldo delle fiere

Una stagione di fuoco per il calendario d’arte: originariamente prevista per marzo, la 35ma edizione di TEFAF Maastricht è stata spostata a giugno 2022, dal 25 al 30, con accesso solo su invito il 24. Un inizio d’estate che sarà veramente caldo, contando che ArtBasel aprirà la sua tappa di Basilea dal 16 al 19 giugno, mentre BRAFA, che occupandosi di anche di fine arts e antiquariato si può considerare come una sorta di diretta competitor di TEFAF, si svolgerà a Bruxelles quasi in concomitanza, dal 19 al 26 giugno. Le nuove date sono state concordate dal Consiglio di TEFAF e dal suo Comitato Esecutivo, composto da 13 galleristi, in rappresentanza degli interessi degli espositori della Fiera, e da sette altri professionisti.

Dopo un 2021 andato totalmente online e che, nonostante l’annullamento della tappa di New York, ha portato dei buoni risultati (l’ultima volta di TEFAF in presenza risale a marzo 2020), la volontà ferrea era quella di tornare in presenza, al MECC, il Centro Congressi di Maastricht recentemente restaurato, che ospiterà i booth in uno spazio espositivo ridisegnato. I dettagli sui partecipanti e ulteriori annunci sulla fiera di giugno verranno condivisi nei prossimi giorni.

«Per riuscire a riprogrammare TEFAF Maastricht abbiamo dovuto gestire una situazione complessa che ha richiesto il contributo e la flessibilità di molte persone e organizzazioni», ha dichiarato Hidde van Seggelen, Presidente di TEFAF. «Siamo orgogliosi che l’evento avverrà in concomitanza di altre fiere d’arte di spicco, rendendo giugno un mese cruciale del 2022 per la nostra comunità. La 35ma edizione di TEFAF Maastricht rappresenterà un vivace ritorno della Fiera, oltre all’opportunità di chiamare di nuovo a raccolta i collezionisti e gli appassionati d’arte più importanti del mondo per scoprire, fruire e apprezzare la ricca storia dell’arte che ha reso celebre TEFAF».