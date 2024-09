Torino, a Flashback Art Fair 2024 l’arte è in cerca di equilibrio

Anche quest’anno gli spazi di Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee, a Torino, ospitano l’annuale fiera dove l’arte è tutta contemporanea. Flashback Art Fair, dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, prende il nome di Equilibrium? e indaga il concetto di equilibrio grazie alla partecipazione di alcune tra le più importanti gallerie italiane e internazionali.

Una fiera funambolica

L’equilibrio è una nozione complessa e allo stesso tempo fondamentale. Ognuno di noi è costantemente alla ricerca di questo stato di quiete. L’equilibrio è quella capacità di percepire e adattarsi ai cambiamenti. La dodicesima edizione di Flashback Art Fair si interroga sul significato profondo di questo concetto che, come dichiarano le direttrici di Flashback, Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, «Attraversa numerosi ambiti – dalla scienza all’economia, dalla politica alla biologia, fino alla sfera sociale e psicologica. E inevitabilmente anche l’arte. Ma il raggiungimento di tale equilibrio è davvero sinonimo di giustizia e correttezza? In un’epoca in cui l’equilibrio è talvolta invocato e altre volte messo in discussione, questa dodicesima edizione non vuole dare risposte, ma sollevare domande. Attraverso opere d’arte, performance, talk, laboratori e musica, esploreremo le innumerevoli sfaccettature di un tema che tocca profondamente la condizione umana e la vita in tutte le sue forme».

L’edizione di quest’anno sarà un’occasione per indagare questo concetto da un insolito punto di vista. Equilibrium? pone un punto di domanda. I visitatori saranno invitati a percorrere la fiera come dei funamboli sospesi nell’aria intenti a mantenere l’equilibrio domandandosi se dietro a quella precaria stabilità non si nascondano forme di repressione, ingiustizia o disuguaglianza.

Ricordando come la storia dell’arte sia stata spesso segnata da personalità turbolente, Flashback darà la possibilità di immergersi all’interno di una fiera che oltre a stimolare nuove riflessioni inviterà a perdersi all’interno della variegata proposta delle gallerie ospiti.

Nella visione di Flashback l’arte è tutta contemporanea e, in un crogiolo di linguaggi e opere appartenenti ad epoche differenti. La fiera spazierà da Bruegel, Grimmer, Giaquinto e Hayez a Balla, Fontana, Guttuso, Schifano e Vedova fino a Paolini, Christo, Maria Lai e Sassolino.

Flashback 2024: le gallerie della fiera di Torino

Le gallerie in mostra saranno: Aleandri Arte Moderna, Roma (I), Antiques Par Force, Roma (I), Arcuti Fine Art, Roma, Torino (I), Atipografia, Arzignano VI (I), Galleria Aversa, Torino (I), Benappi Fine Art, Londra (UK), Galleria Umberto Benappi, Torino (I), Galleria Berardi, Roma (I), Galleria Riccardo Boni, Roma (I), Bottegantica, Milano (I), Botticelli Antichità, Firenze (I), Studio d’Arte Campaiola, Roma (I), Galleria Canesso, Parigi (FR), Milano (I), Mirco Cattai Fine Art & Antique Rugs, Milano (I), Contemporary Cluster, Roma (I), De Jonckheere, Ginevra (CH), Galleria Del Ponte, Torino (I), Floris Van Wanroij Fine Art, Dommelen (NL), Galleria Giamblanco, Torino (I), Flavio Gianassi – FG Fine Art, Londra (UK), Galleria dello Scudo, Verona (I), Galleria Gracis, Milano (I), Galleria In Arco, Torino (I), Galleria d’Arte l’Incontro, Chiari BS (I), Andrea Ingenito Arte Contemporanea, Napoli, Milano (I), DYS44 Lampronti Gallery, Londra (UK), Lara e Rino Costa, Valenza AL (I), Luma Contemporary Art, Roma (I), Małgorzata Ciacek Gallery, Varsavia (PL), Mancaspazio, Nuoro (I), Lorenzo e Paola Monticone Gioielli d’Epoca, Torino (I), NP – ArtLab, Padova (I), Galleria Open Art, Prato PO (I), Galleria Carlo Orsi, Milano (I), Photo & Contemporary, Torino (I), Flavio Pozzallo, Oulx TO (I), Galleria Russo, Roma (I), Gian Enzo Sperone, Sent (CH), Tower Gallery, Todi PG (I).