Le grandi personalità internazionali della musica, dello spettacolo e della cultura, per una campagna mondiale a favore del vaccino che possa diffondersi in tutto il mondo, grazie al potere delle immagini e delle loro voci. È stata presentata oggi Pandemica, serie animata promossa da The ONE Campaign, nell’ambito della campagna ONE World, per sensibilizzare la popolazione sulla difficoltà di accesso ai vaccini. Organizzazione impegnata nella salvaguardia della salute globale e nella lotta alla povertà estrema, co-fondata da Bono, frontman e voce degli U2, The ONE Campaign ha coinvolto attori e cantanti di fama mondiale, come Patrick Adams, Samuel Arnold, Connie Britton, Penélope Cruz, Meg Donnelly, Danai Gurira, Nick Kroll, Laura Marano, Kumail Nanjiani, David Oyelowo, Phoebe Robinson, Michael Sheen, Wanda Sykes, Calum Worthy, che, insieme allo stesso Bono, doppieranno i personaggi della serie, illustrata dall’artista Andrew Rae e animata dallo studio di animazione Titmouse, gli stessi autori di Big Mouth.

L’equazione, in fondo, è semplice da capire: il modo più veloce per porre fine alla pandemia di COVID-19 è assicurarsi che i vaccini siano disponibili per tutti, ovunque. Ma il risultato non è altrettanto immediato da ottenere. Le popolazioni che vivono nelle aree più povere vengono lasciate indietro e, attualmente, un terzo dei Paesi del mondo non ha ancora ricevuto una sola dose di vaccino. Secondo un’analisi stilata da ONE, Australia, Canada, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, più il gruppo dei 27 Paesi dell’Unione Europea, oltre a possedere abbastanza scorte di vaccino per vaccinare le loro intere comunità, hanno anche 1 miliardo di dosi in eccesso, che sarebbero sufficienti per vaccinare l’intera popolazione adulta dell’Africa. Insomma, vero che la Pandemia ha coinvolto tutti ma molti più di altri.

«Il mondo animato di Pandemica dà vita ad una semplice verità: che l’accesso al vaccino non dovrebbe essere determinato dal posto in cui vivi», ha dichiarato Bono. «Anche se molti di noi stanno ancora aspettando il proprio turno per vaccinarsi, dobbiamo impegnarci per fare in modo che miliardi di persone in tutto il mondo non siano lasciate indietro. È La cosa giusta da fare, ovviamente, ma è anche l’unico modo per uscire dalla pandemia. Se il vaccino non sarà distribuito ovunque, il virus resterà un pericolo per tutti», ha continuato il cantante, da sempre impegnato in progetti a sfondo sociale.

Sempre secondo le ricerche di ONE, il problema potrebbe avere ripercussioni a lungo periodo anche sull’economia globale, che rischia di perdere fino a 9,2 trilioni di dollari se i governi non riescono a garantire alle economie in via di sviluppo l’accesso ai vaccini COVID-19. «Questo virus ha dichiarato guerra al mondo e noi dobbiamo combattere con tutto quello che abbiamo», ha aggiunto Gayle Smith, presidente e CEO di The ONE Campaign. «L’accesso al vaccino non riguarda solo ciò che è giusto, ma anche ciò che è utile e funzionale. Non possiamo porre fine a una pandemia globale finché non fermiamo la diffusione e la mutazione del virus ovunque».

Gli episodi saranno distribuiti in USA, Canada, Regno Unito, Nigeria, Sudafrica, Senegal, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Italia e si potranno trovare sottotitolati o tradotti in francese, tedesco, italiano, olandese, spagnolo e inglese pidgin. «Pandemica è un’illustrazione avvincente della disuguaglianza nel mondo», ha detto Penélope Cruz, che presta la sua voce nella serie Pandemica. «Spero che tutti coloro che guardano questa serie useranno la loro voce e agiranno per garantire che nessuno venga lasciato indietro».

Per guardare la serie Pandemica e saperne di più su come puoi usare la tua voce per porre fine alla pandemia, vai su one.org/pandemica e sul canale YouTube di The ONE Campaign.