No, non sarà un sequel di Twin Peaks. L’insight circolava nei forum già nel 2018 ma ora ci sono fonti molto più attendibili. Production Weekly ha comunicato l’arrivo del nuovo progetto di David Lynch, che di certo grazie ai suoi colpi di scena non deluderà le aspettative del suo pubblico: il regista americano già da qualche mese condivide le sue riflessioni nella serie YouTube What’s David working on Today e proprio durante un video ha annunciato di aver avuto una nuova idea, una geniale intuizione dal titolo Wisteria.

Che cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente un approccio del tutto nuovo alla serialità contemporanea, grazie alla tendenza onirica e dalla suspense noir che contraddistingue lo stile del regista. La trama di Wisteria è ancora avvolta nel mistero, ma è risaputo che Lynch si contraddistingue per non rivelare mai nulla sulle proprie produzioni. I primi spoiler sono pochi ma sufficienti per pregustare l’inizio di un nuovo anno all’insegna del mistero. Per ora sappiamo che David Lynch sarà sul set con Sabrina S. Sutherland, coordinatrice di produzione in Twin Peaks, e che la serie sarà girata a Los Angeles, nei Calvert Studios.

Le riprese inizieranno a maggio 2021, ma i tempi non sono maturi per dire quando Wisteria sarà disponibile su Netflix, forse in primavera. Il nome della miniserie riprende senza dubbio il genere di piante rampicanti conosciuto dalla maggior parte come glicine, di cui l’esemplare più esteso al mondo è nella Sierra Madre nella Contea di Los Angeles, occupando una superficie di oltre 0,4 ettari. Insomma, David Lynch non perde la voglia di stupire e da lui ci si può aspettare di tutto. Già a maggio 2020 si era messo a dare le previsioni meteo su YouTube dal seminterrato di casa sua. Aspettiamoci dunque un 2021 sicuramente meno noioso, grazie a un altro prodotto del celebre gigante della serialità contemporanea, di cui sicuramente non mancherà l’effetto sorpresa.

Stay tuned!