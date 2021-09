21 progetti per immaginare il futuro, con gli IED Roma Design Awards 2021

Da una parte le relazioni, il rapporto con noi stessi e con gli altri ma anche con la Divinità e con la Memoria. Dall’altra, gli spazi delle nostre città, da riprogettare e ripensare. Sono le due direttive progettuali, strettamente connesse, che animeranno la serata degli IED Roma Design Awards, patrocinati da ADI e giunti alla terza edizione, dedicati ai migliori progetti dei giovani designer dello IED – Istituto Europeo di Design Roma. La cerimonia si terrà, a partire dalle 18.30, all’Auditorium di Palazzo dei Congressi di Roma, nell’ambito di Videocittà, il Festival della Visione ideato da Francesco Rutelli, Presidente ANICA, con la direzione artistica di Francesco Dobrovich. Le premiazioni saranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale Youtube IED.

«Quello che fa la differenza per un progettista oggi è la sua capacità di farsi carico di un pensiero. IED Roma Design Awards premia questo, la ricchezza di un pensiero che nasce dal confronto tra le discipline e genera progetti che hanno valore collettivo», ha affermato Laura Negrini, Direttrice di IED Roma. A raccontarsi sarà la nuova generazione di designer, diplomati IED Roma 2021, attraverso 21 innovativi progetti di ricerca che, perseguendo la mission dell’istituto di formazione, incentrata anche sulla capacità dei designer di diventare “imprenditori” delle proprie idee, hanno visto la partnership di aziende e istituzioni come Air Dolomiti, Empresa, Fondazione Bellonci, Mad Entertainment, MUCIV, Peroni, Pugliapromozione, Roma Capitale, Touring Club Italiano.

I progetti sono stati valutati da un comitato scientifico composto dai coordinatori di dipartimento, Laura Negrini, Gianfranco Bombaci, Max Giovagnoli, Alberto Iacovoni, Paola Pattacini, Lorenzo Terragna, Luigi Vernieri, insieme a Francesco Dobrovich e all’Architetto e membro del board executive di ADI Carlo Malerba.

Sette le categorie in gara: Arti Visive, Design, Moda, Comunicazione, Master, Tesi Interdisciplinare, Progetti Speciali, oltre alle menzioni speciali che Videocittà assegnerà ai progetti più in linea con la propria visione. A consegnare i premi ai giovani designer sarà Luciano Galimberti Presidente ADI, con cui IED ha da poco concluso un accordo triennale in occasione dell’apertura dell’ADI Design Museum Compasso d’Oro.