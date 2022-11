Ceramiche e oltre, tra cultura e sviluppo: il convegno all’ISIA Faenza

Una due giorni dedicata all’arte della ceramica e un po’ più in là, per ampliare il mondo del design alla formazione e alla ricerca, includendo le industrie culturali e creative, con uno sguardo alle prospettive future. Si svolgerà dal 9 al 10 novembre 2022, all’ISIA Faenza, in occasione dell’Inaugurazione del nuovo Anna Accademico, il convegno “Ceramiche Oltre”, a cura di Giovanna Cassese, Maria Concetta Cossa e Daniela Lotta, con l’obiettivo di aprire un dialogo trasversale sulla ceramica, coinvolgendo designer, studiosi e operatori provenienti da tutta Italia e appartenenti a diversi settori professionali.

Ospitato nell’Aula Magna “Andrea Emiliani” di Palazzo Mazzolani, storica sede dell’istituto faentino, «Il convegno intende far emergere i diversi aspetti del mondo della ceramica, volgendo l’attenzione verso le più attuali ricerche tecnologiche e progettuali che rendono questo materiale – antico ma al contempo in costante evoluzione – di grandissima rilevanza economica per il Made in Italy e con enormi potenzialità per le arti contemporanee», spiegano dall’organizzazione. A partire dall’importante tradizione, produzione artistica e artigianale che connota la storia della città di Faenza, il convegno si pone l’obiettivo di «Indagare le frontiere possibili verso cui orientare il mondo del design e della comunicazione nell’intento di stimolare applicazioni e attività di progettazione innovativi, anche grazie alla trasversalità di questo grande patrimonio materiale e immateriale».

Fondato nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan, già con una forte vocazione verso la ceramica, l’ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza ha improntato la didattica progettuale verso una sperimentazione tecnologica avanzata anche in questo settore, a supporto del comparto produttivo che caratterizza la città romagnola fin dal Rinascimento.

Le due giornate di studio si pongono come seguito ideale del convegno “OLTRE IL CONFINE. Per un’estetica e una didattica del design”, organizzato da ISIA Faenza nel 2017, e sono rivolte, in particolare, ai giovani progettisti di domani, come le studentesse e gli studenti che frequentano l’ISIA di Faenza, «Per portare loro a conoscenza dei molteplici possibili scenari d’impresa ma non solo. Il convegno risulta essere funzionale per indirizzare dottorati di ricerca ed iniziare a pianificare un Master di II livello dedicato alla ceramica, che ISIA Faenza sta ponendo in essere, in qualità di unica istituzione italiana che rilascia un diploma di I e II livello in Design ceramico equiparato rispettivamente alle classi di Laurea L4 e Laurea Magistrale LM12».

Il programma, suddiviso in quattro sezioni (dalle 9 alle 13; dalle 14.30 alle 17.30), prevede una serie di interventi che saranno tenuti da relatori provenienti dal mondo del design, dell’industria, delle istituzioni culturali e gallerie, della formazione e della comunicazione, secondo le seguenti macro aree tematiche: arte/design, formazione/cultura, ricerca/imprese di nuova generazione, industria/artigianato, istituzioni/gallerie, comunicazione/media. Qui il programma completo.