Diventare professionisti del mondo della cultura con l’Accademia SantaGiulia

Il mercato del lavoro ricerca sempre più persone che sappiano approcciarsi ai settori del mondo della cultura e del turismo in modo innovativo e creativo, con spirito critico e con la giusta dose di competenza tecnica. Per saper rispondere alle richieste è necessario diventare professionisti, ovvero saper svolgere la propria attività lavorativa con particolare abilità e competenza.

Seppure diventare professionisti nel mondo della cultura, dell’arte e della valorizzazione del territorio possa apparire un percorso in salita, allo stesso tempo il cammino può essere lastricato di grandi soddisfazioni e gratificazioni che comunque portano al raggiungimento dell’obiettivo finale. Un Master che consenta di sviluppare le proprie conoscenze e capacità operative su progetti concreti e specifici, legato al territorio ma proiettato alla prossimità di chi vive culturalmente il proprio territorio, rappresenta certamente una possibile soluzione a tutto questo.

L’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, dopo il successo della prima edizione, propone il Master di I° livello in Management delle risorse artistico-culturali, turistiche e territoriali per la formazione di nuovi professionisti nel mondo della cultura, esperti nella promozione integrata del territorio in una logica di place branding e di creazione della destinazione turistica.



Il Master dell’Accademia SantaGiulia mira ad arricchire e approfondire le conoscenze nell’ambito manageriale della cultura. Lo testimoniano Giovanni Cancarini, Daniela Belluno e Alessandra Bertolotti che, alla fine del percorso, hanno sottoposto a un Comune la valorizzazione di un castello di origine medioevale situato nel Nord Italia.

Dopo uno studio di fattibilità, il giovane team supportato dal Coordinatore del Master, la Prof.ssa Claudia Tacchino, ha proposto un progetto integrato per creare all’interno del castello una struttura museale e un centro culturale in cui ospitare eventi e progetti per la cittadinanza. Un progetto complesso che richiede non solo un uso consapevole degli strumenti di management ma anche di avere le capacità di comprendere gli assetti di quello specifico territorio e di metterli a sistema per creare e comunicare un progetto completo.

«Sono molto soddisfatto del percorso del Master dell’Accademia SantaGiulia di Brescia – spiega Giovanni Cancarini -: in questo anno ho avuto modo di utilizzare delle mie conoscenze personali e ho acquisito nuove competenze che mi hanno permesso di muovermi poi in autonomia. Il lavoro costante con i miei colleghi, il confronto con il Coordinatore, gli study tour e lo stage sono stati gli elementi che mi hanno permesso di acquisire competenze specifiche pratiche, requisiti fondamentali nel mercato del lavoro di oggi».

Un Master a numero chiuso, accessibile anche grazie a borse di studio, in un ambiente digitale in cui la learning experience è garantita in tutta la sua completezza: interattività tra aula docente e tutor, study tour, incontri con professionisti, field project, workshop e stage professionalizzanti.

«Perché scegliere questo Master all’interno delle mille proposte? Per due motivi fondamentali – spiega la Prof.ssa Claudia Tacchino –: la nostra proposta è trasversale e il metodo insegnato è replicabile in tutta Italia. Mi spiego: molti Master formano figure professionali molto settoriali, noi invece cerchiamo di creare progettisti che sappiano creare valorizzazione integrata di alcuni settori della filiera turistica, dei manager della destinazione, del territorio. È fondamentale conoscere l’ambiente in cui si opera, le istituzioni culturali presenti e come queste si relazionano con le imprese turistiche soprattutto con le destination management organisations e le destination management companies. Un occhio al turismo, ma anche alla valorizzazione del patrimonio culturale. Un metodo replicabile su tutto il territorio italiano. Un master che strizza l’occhio alla prossimità, in un’Italia caratterizzata da piccoli borghi, comuni meravigliosi che possono e devono essere valorizzati nel modo giusto, e non sempre con attraverso la logica della multinazionale».

La programmazione è part-time (dal lunedì al giovedì) con un impegno complessivo pari a 16-18 ore di formazione settimanale sincrona e asincrona. La frequenza è quindi compatibile col mantenimento della propria attività lavorativa. Per questa ragione e, con l’obiettivo di rendere accessibile la formazione anche in fase di rientro dell’emergenza in corso, la formazione sarà erogata principalmente online. In presenza saranno invece programmati l’incontro di avvio del percorso (comunque fruibile online se necessario per lo studente); lo study tour a Brescia di 50 ore nel periodo estivo, con esperienze presenza on-site e un momento di chiusura del percorso fruibile con le stesse modalità di quello di apertura.

Un Master unico che si avvale di un crescente network di partnership istituzionali che esprime il desiderio comune del territorio di lavorare alla formazione di professionisti del settore. La collaborazione con tali partner si esplicita attraverso le docenze o co-docenze, coinvolgendo professionisti del settore che offrono la loro preziosa testimonianza e professionalità, favorendo lo sviluppo concreto di progetti ed esercitazioni pratiche, effettuando visite aziendali & tour guidati e ospitando gli studenti per degli stage professionalizzanti.

Grazie al supporto dei partner in questa edizione del Master si lavorerà nella prospettiva di “Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura” puntando alla valorizzazione e all’incremento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei due comuni nonché delle vocazioni e delle potenzialità dei rispettivi territori e la promozione dell’immagine delle due città nel contesto nazionale e internazionale.

Hermann Hesse insegna: “Quando un uomo rivolge tutta la volontà verso una data cosa, finisce sempre per raggiungerla”. Diventare professionisti nel mondo della cultura, dell’arte e della valorizzazione del territorio è una strada in salita ma, con la giusta formazione, percorribile e ricca di soddisfazione!

