Formazione da scoprire: sabato è Open Day RUFA, online e dal vivo

Un doppio appuntamento, online e onlife, in digitale e in presenza, per l’Open Day RUFA – Rome University of Fine Arts in programma sabato, 12 marzo: un incontro dinamico con la creatività, per gettare uno sguardo sul futuro che aspetta quanti vogliano mettersi alla prova in un percorso formativo altamente specializzato nell’arte ma anche nell’innovazione. A partire dalle 11, la giornata potrà essere seguita sui canali online dell’Accademia e sarà possibile entrare nelle aule, confrontarsi con i docenti, ascoltare le esperienze di chi è stato prima studente e poi entrato nel mondo della professione, in un’alternanza di testimonianze e potenzialità espresse.

«RUFA, Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, non va intesa come il “solito” luogo in cui si studia e si apprende», spiegano dall’Accademia che, da alcuni anni, ha ampliato i suoi spazi al Pastificio Cerere di San Lorenzo. «RUFA è sinonimo di sfida e opportunità, per rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze sempre più performanti del mondo delle professioni. In RUFA partecipare alle attività didattiche e ai laboratori di natura pratica significa spostare in avanti il confine dei propri limiti, acquisendo consapevolezza, credendo fortemente in ciò che si è».

Attraverso il sito web openday.unirufa.it si potranno seguire gli interventi del responsabile dell’Orientamento, dei docenti e dei membri dello staff, imparando così a conoscere le sette sedi sparse nel cuore di Roma, tra il quartiere Trieste e, appunto, San Lorenzo. Soprattutto sarà possibile interagire con i referenti dei diversi uffici, ponendo domande ed eliminando dubbi.

«L’Open Day RUFA è generato per alimentare certezze, ma anche per avere contezza di quale possa essere il proprio talento», continuano. «L’intento è chiaro: eliminare le barriere fisiche e mentali per divenire parte attiva nella costruzione di un mondo che, negli ultimi anni, si è radicalmente modificato e che ha fortemente bisogno di quell’energia positiva che solo le nuove generazioni, libere da schemi e condizionamenti, sanno mettere in campo. RUFA in questo percorso vuole essere a fianco degli studenti, come ha sempre fatto fino ad ora, sostenendone la crescita e l’arricchimento delle competenze. Buon Open Day: la RUFA – Experience è pronta a essere vissuta, ancora una volta insieme».