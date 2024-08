Young Professionals Forum 2024: la sfida dell’accessibilità culturale

Cosa significa accessibilità culturale? In che modo i professionisti della cultura possono rendere accessibili i siti culturali ed educare alla conservazione del patrimonio? È possibile ridurre ed eliminare gli ostacoli, le lacune e le disparità multiple che limitano la partecipazione e l’accessibilità al patrimonio culturale? Sono alcune delle questioni messe in campo da Young Professionals Forum 2024, il programma di formazione promosso dal Centro Restauro Venaria Reale e rivolto a studenti, ricercatori e giovani professionisti del patrimonio e dei settori affini e che, per questa nuova edizione, è incentrato sulle varie declinazioni dell’accessibilità culturale, con riferimento specifico a biblioteche, archivi, siti archeologici e musei.

I partner e le borse di studio

«Impegnandosi con una rete di esperti, il Forum si propone di approfondire la comprensione di questo tema poliedrico e delineare le competenze richieste ai futuri operatori culturali per sostenere l’inclusività. Lo scopo del Forum è quello di consentire ai giovani professionisti del patrimonio culturale di tutto il mondo di unirsi a una comunità internazionale, migliorando le reti e le competenze», spiegano gli organizzatori.

Nutrita la rete di partner che affianca il Forum. Tra i vari, l’ICCROM – Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, ICOM – International Council Of Museums Italia, ICOMOS – International Council of Monuments and Sites Italia, IIC – International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura.

La Fondazione Magnetto offre quattro borse di studio per coprire la partecipazione all’intero Workshop e Forum a Venaria Reale. Sono inoltre previste altre tre borse di studio a copertura totale per accedere al programma Forum, sponsorizzate dall’ Associazione Amici della Reggia e del Centro di Restauro La Venaria Reale, riservate ai laureati o studenti universitari del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino e il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale (CCR).

Per candidarsi alle borse di studio c’è tempo fino al 31 agosto 2024. Qui tutte le informazioni.

Young Professionals Forum 2024: il programma

Il programma è articolato in diverse fasi. Si parte da workshop di tre giorni presso il CCR a Venaria Reale, dal 24 al 27 settembre 2024. Il workshop è stato concepito per fornire ai partecipanti una conoscenza di base degli strumenti di accessibilità universale per i siti culturali attraverso attività interattive e visite in loco alle principali organizzazioni culturali coinvolte nei progetti di accessibilità a Torino. Il workshop si concluderà con lo sviluppo di un Thesaurus internazionale del patrimonio culturale con accessibilità universale. Questo processo inizierà con l’affrontare la complessa terminologia relativa alla conservazione. Imparare a comunicare efficacemente gli interventi di conservazione in modo accessibile consentirà ai partecipanti di ampliare il loro impatto in vari settori del settore del patrimonio culturale. Inoltre, fornirà loro nuove competenze per affrontare i problemi di inclusione culturale e cognitiva.

Il 27 settembre 2024, dalle 14 alle 16, si svolgerà FLo Young Professionals Forum, sia in persona al CCR di Venaria Reale, sia online sulla piattaforma Zoom, aperto a tutti. Organizzazioni partner, importanti istituzioni culturali internazionali e italiane, quali biblioteche, archivi, siti archeologici e musei, affronteranno il tema da una prospettiva politica, descriveranno lo stato dell’arte e mostreranno applicazioni concrete dei principi di accessibilità universale. In seguito, i partecipanti al workshop presenteranno i risultati delle attività svolte sul Thesaurus internazionale del patrimonio culturale con accessibilità universale.

Inoltre, i partecipanti potranno prenotare interviste con professionisti di alto livello, tra gli esperti nazionali e internazionali invitati al forum. I partecipanti potranno presentare le loro prospettive sui temi e chiedere consigli. Questi incontri, disponibili fino a esaurimento posti, si svolgeranno di persona il 27 settembre al termine del Forum e online, a partire dal 29 settembre 2024.