Oltre il giardino: aperte le candidature per il corso sui parchi storici

Il verde storico, patrimonio culturale spesso trascurato, diventa il protagonista di un corso di formazione qualificato e gratuito. È online il bando per partecipare alla seconda edizione di Oltre il giardino. Maturare competenze, un corso executive pensato per professionisti impegnati nella cura e gestione di parchi e giardini storici. Il corso, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, si svolgerà da aprile a giugno 2025 e si articola tra formazione a distanza e attività in presenza. Sono invitati a candidarsi, entro il 14 febbraio 2025, professionisti residenti in Italia, già attivi con diversi ruoli e funzioni in parchi e giardini storici pubblici o privati (profit e non profit) e in possesso di specifici requisiti accademici.

Oltre il giardino: un corso interdisciplinare per valorizzare il verde storico

Il corso propone un approccio innovativo e interdisciplinare, che integra conoscenze scientifiche, umanistiche e gestionali per rispondere alle sfide attuali della cura del verde storico, dalle problematiche ambientali all’adozione di nuove tecnologie. Con un’attenzione particolare al Sud Italia, questa edizione consolida i risultati della precedente, che ha registrato 670 candidature per 220 posti disponibili.

Il programma prevede 38 ore di formazione a distanza – con webinar, videolezioni e podcast disponibili sulla piattaforma fondazionescuolaptrimonio.it – e 32 ore di formazione in presenza, suddivise in due weekend presso l’Orto Botanico di Palermo e il Parco Paternò del Toscano a Sant’Agata li Battiati, offrendo ai partecipanti l’opportunità di trasformare le conoscenze teoriche in competenze pratiche.

Destinatari e modalità di partecipazione

Finanziato nell’ambito del PNRR Cultura 4.0 con il supporto dell’Unione Europea – NextGenerationEU, il corso è riservato a 100 professionisti attivi nella gestione di parchi e giardini storici pubblici o privati, in possesso di una laurea in discipline pertinenti. Una commissione valuterà le candidature sulla base del bando ufficiale, disponibile online. I partecipanti riceveranno un contributo per le spese di trasferta e, al termine del percorso, un Open Badge digitale che attesta le competenze acquisite.

Per tutte le informazioni sul bando si può cliccare qui.