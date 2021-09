Il curatore del futuro: il corso di EIIS per capire le nuove tendenze dell’arte

Cambia il mondo, cambia l’arte e cambiano anche i curatori, il loro ruolo e la loro definizione, le funzioni esercitate nell’ambito di un sistema complesso e in continua evoluzione. E, quindi, cambiano anche i percorsi di formazione per prepararsi a svolgere questo lavoro. In EIIS – European Institute for Innovation and Sustainability presenta il nuovo Certificate Program “Il Curatore del Futuro”. Articolato in dieci lezioni, a partire da gennaio 2022, il corso sarà fruibile interamente online e fornirà gli strumenti critici e metodologici necessari alla figura del curatore per conoscere il mercato e padroneggiare le nuove pratiche curatoriali e la frontiera delle tecnologie disruptive.

Come molti settori, anche quello dell’arte è stato investito dalle repentine e profonde trasformazioni prodotte nella inedita fase storica della realtà pandemica e post pandemica. Nel caso specifico, questo nuovo mondo ha visto emergere innovative modalità produttive e fruitive, come le Online Viewing Rooms, le Digital Exhibitions gli NFT, la cryptoarte, per le quali è evidente la necessità di un taglio curatoriale specifico.

Con 30 ore totali, di cui 15 di didattica e 15 di lavoro individuale e di gruppo, il corso “Il Curatore del Futuro”, diretto da Ludovico Pratesi e coordinato da Marco Bassan, si propone di offrire una panoramica sul sistema dell’arte contemporanea, con un focus particolare sulle pratiche curatoriali emerse negli ultimi tempi e sul ruolo del curatore nella sua evoluzione all’interno di musei pubblici, fondazioni private, grandi mostre, fiere, gallerie e spazi indipendenti. Grazie all’innovativo approccio di EIIS basato sulla Challenge Based Learning, i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare una modalità ibrida di apprendimento teorico e pratico, entrando in contatto con le principali istituzioni e attività culturali e commerciali del panorama artistico contemporaneo. Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato al quale verrà associato un codice unico, a sua volta registrato sulla blockchain di Hyperledger, diventando un dato immutabile.

Il corso sarà presentato durante il primo Digital Open Day di EIIS che si terrà il 13 settembre alle ore 17 interamente online: una ricca serie di otto webinar gratuiti e consulenze OneToOne per presentare al meglio i Certificate Programs che partiranno da ottobre 2021. Qui il link per registrarsi all’evento.

In linea con l’obiettivo di EIIS di continuare ad ampliarsi e focalizzarsi su tutte le professioni del futuro legate al mondo dell’innovazione, di cui l’arte è motore principale, ad aprile 2022 partirà anche il corso Art Manager. Il corso approfondirà le dinamiche del sistema che ruotano attorno al collezionismo d’arte contemporanea e al mercato per interpretare i principali trend emergenti dell’arte contemporanea. Sono stati ospiti della prima edizione del corso, tra gli altri, la collezionista Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, la direttrice della collezione Maramotti Sara Piccinini, il direttore di Artefiera Simone Menegoi, la curatrice della collezione La Gaia Eva Brioschi e la registrar del Mart di Rovereto Clarenza Catullo.