Imparare a gestire le arti, con i nuovi Master accademici RUFA

RUFA – Rome Univesity of Fine Arts, accademia di belle arti riconosciuta dal MUR, amplia la propria offerta formativa con nuovi Master accademici in lingua inglese, in grado di rispondere e anticipare l’evoluzione dei settori dell’arte, del design e dell’audiovisivo. Art Curating and management, Cinema and new formats production e Design management sono tre corsi annuali professionalizzanti che combinano creatività, progettualità e competenze di business: strategiche, organizzative e di marketing.

I partner RUFA

I Master accademici offrono l’opportunità di imparare sul campo da affermati professionisti del settore, docenti e visiting professor, di sviluppare progetti con partner nazionali e internazionali: aziende, enti, fondazioni, musei e istituzioni culturali del settore. Gli studenti avranno l’opportunità di mettere subito in pratica quanto appreso attraverso i cinque progetti reali che affronteranno durante le 500 ore di lezione previste e i tirocini curriculari sul campo di 250 ore, che costituiscono parte integrante del percorso di formazione. Tra i principali partner RUFA figurano MAXXI, MACRO e Galleria Nazionale, case di produzione come Cattleya, Fandango, Lucky Red, Groenlandia e Rai Cinema, studi di design e aziende innovative come Fifth Beat, WeManage, Iperdesign, Ashtart – Dynamis, Produzioni dal Basso.

L’offerta formativa RUFA si distingue per l’approccio gestionale e pratico-innovativo, che garantisce un contatto diretto e immediato con il mondo del lavoro, già dal primo giorno.

Per avere maggiori informazioni, puoi visitare le pagine dedicate sul sito web RUFA.

Il management nell’ambito dell’industria creativa è un settore dinamico e in continuo sviluppo. Il Master in Art curating and management ha l’obiettivo di formare professionisti di livello internazionale nella gestione del mondo dell’arte: curatori indipendenti e istituzionali, critici d’arte, giornalisti, archivisti, galleristi, consulenti per case d’asta e collezionisti, organizzatori di festival d’arte. Al centro del percorso formativo lo sviluppo del pensiero critico ed estetico. Dalla lettura e messa in atto di una esposizione, esplorando i concetti di site e situation specific, social spaces e urban commons. Lo spazio è un fattore chiave: arte pubblica e arte ambientale, cura del paesaggio e del preesistente, e la pratica curatoriale comprende business planning, fund-raising, e marketing.

Cinema e new formats production

Il Master in Cinema e new formats production è un percorso di formazione incentrato sulla gestione di opere audiovisive e la loro produzione e distribuzione. L’obiettivo del master è di formare professionisti in grado di ricoprire diversi ruoli all’interno di questo mondo: segretario di produzione, ispettore di produzione, direttore di produzione, organizzatore generale, delegato di produzione, marketing manager, responsabile sviluppo, responsabile acquisizioni, responsabile vendite, produttore creativo, produttore esecutivo, produttore.

La formazione si concentra su aspetti strategici legati alla produzione dei nuovi formati audiovisivi e include le tecniche di sviluppo e presentazione ai broadcaster, di un’idea dal punto di vista produttivo, la definizione di una strategia di marketing, la gestione dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, le dinamiche delle produzioni indipendenti e dei finanziamenti.

Design Management

Ruolo fondamentale nello scenario contemporaneo dominato dalla complessità è quello del designer, al quale viene chiesto di trovare soluzioni innovative ed efficaci per rispondere ai grandi temi del presente, facendo ricerca, ideando, sviluppando e testando prodotti, esperienze e servizi. Il Master in Design Management forma una figura in grado di costruire il nostro nuovo mondo, basandosi sullo “human-centered” design nel campo dell’arte e della cultura, salute e benessere, viaggi e turismo, formazione, energia e politiche pubbliche, e acquisendo competenze per la gestione di prodotti e servizi dalla progettazione, al marketing, alla logistica, al customer service.

Questo master forma professionisti che possono operare in grandi aziende private, PMI, amministrazione pubblica e organizzazioni no-profit: Research and Service Designer, Service Design Strategist, User Interface Designer, Experience Designer, Brand Strategist, Business Designer, Project Manager, Content Designer, Designer for sustainable social change, Organizational Change Manager, Consultant for digital innovation and new business.