Iscrizioni aperte per il Master di Poli.Design, con agevolazioni INPS

Sostenibilità e responsabilità sono le parole chiave di qualunque ipotesi progettuale che guardi al futuro attraverso la lente della creatività. Ed è intorno a queste due direttrici che si sviluppa il Master Design, Creatività e Pratiche Sociali, promosso da Politecnico di Milano, in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. Con la direzione scientifica di Marina Parente e la codirezione di Paolo Naldini, dedicato a professionisti che intendono portare l’innovazione all’interno del proprio ambito lavorativo o aprire nuove prospettive imprenditoriali, il Master Executive propone una visione interconnessa delle tematiche ambientali, sociali ed economiche, interpretate in maniera unitaria grazie al pensiero disruptive e “futuribile” dell’arte.

Iscrizioni e riduzioni INPS

E per chi voglia iscriversi al Master Design, Creatività e Pratiche Sociali, sono disponibili anche diverse agevolazioni, come i tre contributi nell’ambito del bando di concorso “Master Universitari” indetto dall’INPS, per la partecipazione di dipendenti pubblici a master di primo e secondo livello nell’anno accademico 2020-2021, finalizzati a garantire alta formazione e aggiornamento professionale qualificato. Per partecipare alla selezione delle tre borse di studio, i candidati dovranno inviare i documenti richiesti per il Master e la documentazione richiesta dall’INPS a POLI.design, entro e non oltre l’8 marzo 2021. Qui potete consultare il bando completo.

Master Design, Creatività e Pratiche Sociali: i corsi

«Attraverso l’unione del design, che è progetto e costruzione di futuro, e dell’arte, che è visione e capacità di fare sistema, si può rendere la sostenibilità un’opportunità di sviluppo per le organizzazioni», spiegano gli organizzatori del Master. «Obiettivo è di fornire i metodi e gli strumenti necessari per rispondere alle sfide contemporanee attraverso l’utilizzo delle strategie che definiscono l’intero processo progettuale, dall’identificazione del problema allo sviluppo della soluzione», continuano. «A queste competenze, saranno associate le conoscenze tecnico-economiche necessarie per valutare gli impatti sociali che potranno essere generati e per gestire futuri progetti imprenditoriali».

25 i posti disponibili, con partenza dei corsi il 26 marzo 2021 e termine il 30 giugno 2022. Per proporre una esperienza coinvolgente per fornire competenze di teamwork, i corsi si terranno a Biella, presso Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, avvalendosi della collaborazione di imprese e organizzazioni italiane e internazionali nel campo della social innovation e del social engagement, tra i quali Alessi, Humana, Vivienne Westwood e Banca Patrimoni Sella & C.

Per tutte le informazioni, potete cliccare qui.