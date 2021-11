Sostenibilità e innovazione, due termini chiave per interpretare questo nostro tempo così complesso e sfidante, perché ogni momento critico può essere trasformato in opportunità. A patto di avere non solo le idee giuste ma anche gli strumenti adatti a metterle in pratica nei contesti di riferimento, generando un reale impatto sociale e un nuovo valore economico. Se ne parlerà sabato, 27 novembre, dalle 15 alle 19, negli spazi di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, a Biella, in occasione di un talk organizzato da POLI.design e Accademia Unidee, nell’ambito della presentazione della terza edizione del Master in Design, creatività e pratiche sociali.

In partenza a marzo 2022, il Master Executive in Design, Creatività e Pratiche Sociali – Prosperità sostenibile per le organizzazioni del Politecnico di Milano vanta un QS Rankings– il punteggio internazionalmente riconosciuto che valuta le performance delle università in tutto il mondo – di altissimo profilo nel 2021: al primo posto in Italia, terzo in Europa e quinto al mondo, nella categoria Art & Design. Il Master è gestito da POLI.design in collaborazione con l’Accademia Unidee della Fondazione Pistoletto e fornisce un approccio innovativo per formare professionisti nel campo dell’impegno sociale e ambientale, capaci di ideare e gestire progetti che creino valore e prosperità per le organizzazioni pubbliche e private di cui fanno parte.

«Il metodo si compone di strumenti teorici, metodologici e progettuali fondati sul Design Thinking e su elementi umanistici e sociali, oltre che sul Design Strategico e le sue applicazioni a scala territoriale e sociale, sulle arti del pensiero critico, su nozioni di forme dell’economia e dell’organizzazione contemporanea, su modelli di comunicazione inclusiva e non violenta, sull’Arte per la trasformazione sociale», spiegano gli organizzatori. Diretto da Marina Parente, il master si svolgerà interamente a Biella, presso l’Accademia Unidee. Per ulteriori informazioni sul Master, è pissibile visitare il sito di POLI.design e di Accademia Unidee.

Durante il talk sarà possibile scoprire le proposte dal master e incontrare gli innovatori sociali e gli imprenditori impegnati nel campo dell’innovazione, che racconteranno la loro esperienza, confrontandosi con chi ha puntato sulla sostenibilità, trasformandola in un valore aggiunto. Gli intervenuti potranno partecipare anche a un workshop incentrato sulle strategie e le pratiche per generare valore e impatto sociale tramite i linguaggi del design, dell’arte e della creatività. La partecipazione è gratuita e la prenotazione è obbligatoria via Eventbrite.