Quali sono gli strumenti di finanziamento attualmente a disposizione per i progetti culturali? Che differenza c’è tra crowdfunding & fundraising? Come funziona un Impact Bond? Oggi, per orientarsi nel mondo dell’arte, è necessario muoversi in maniera dinamica e con una certa strategia, pronti a imparare sempre qualcosa di nuovo. All’accrescimento delle competenze in questo specifico ambito è dedicato il Master “Fundraising e Nuovi Strumenti di Finanziamento per l’Arte e la Cultura” di 24Ore Business School. Rivolto a manager, professionisti e giovani laureati che intendono acquisire le competenze necessarie per inserirsi in questo ambito, il Master fornisce una guida alle nuove opportunità di finanziamento a supporto dei progetti e delle iniziative artistiche e culturali, per l’elaborazione di una strategia di fundraising efficace e di successo. In particolare, i moduli saranno incentrati sugli strumenti più innovativi e alternativi a quelli più tradizionali, dal Crowdfunding ai fondi europei, dai fondi nazionali al PNRR, dal NextGenerationEU fino agli Impact Bond.

Coordinato da Germana Di Falco, Founder e CEO Cassiopea, il Master in Fundraising e Finanziamento di 24Ore Business School si svolgerà dal 25 febbraio al 30 aprile ed è strutturato in formula part time per un totale di sei weekend. Le lezioni si svolgono in live streaming con possibilità di interazione real time con i docenti e saranno registrate e messe a disposizione degli iscritti per tutta la durata del Master. Ogni modulo prevede la partecipazione di un “testimone”, che racconterà la propria esperienza sul campo, tra i quali, Luigi Gallo, Responsabile Area Innovazione di Invitalia, Francesca Arbitani, Country Manager iRaiser Italia, Carolina Botti, Direttore, Ales Arte Lavoro e Servizi, Marco Morganti, AD Banca Prossima.

È possibile iscriversi online, al sito 24orebs.com, o anche via mail, a iscrizioni@24orebs.com. 24ORE Business School mette a disposizione una borsa di studio a copertura totale del costo di partecipazione. Per candidarsi alla borsa di studio c’è tempo fino al 15 febbraio 2022. Qui tutte le informazioni.