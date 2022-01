Moda e sostenibilità: il documentario RUFA in streaming ad Altaroma

Inclusione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale d’impresa. Sono questi i temi che RUFA intende affrontare nel prossimo futuro, a sostegno del varo del nuovo corso di studi in Fashion design, ma sono anche le argomentazioni che verranno proposte in un documentario nell’ambito dell’edizione 2022 di Altaroma, dal 2 al 4 febbraio. Il progetto, che sarà presentato in streaming giovedì, 3 febbraio, alle 15.30, sulla piattaforma DigitalRunwayAltaroma, si intitola “Who’s the sustainable fashion designer of the future?”.

A introdurre i lavori, Guenda Cermel, coordinatrice del corso di diploma accademico RUFA –in Fashion design sostenibile, che ha inteso coinvolgere quattro protagonisti del settore moda in Italia: Marina Spadafora, Fair Fashion Ambassador con un’esperienza consolidata come designer grazie a collaborazioni con Prada, Ferragamo, Marni e ora Aspesi; Anna Fiscale, Cavaliere dell’ordine al merito nel 2021 in quanto Presidente di Progetto Quid, impresa sociale vincitrice del Green Carpet Responsible Disruption Fashion Award nel 2020; Giusy Cannone, CEO del Fashion Technology Accelerator; Fabio Laudicina, digital fashion designer, creator del brand Fabeeo Breen.

Il documentario combina le loro riflessioni, esperienze e criticità sulla necessità di coltivare un approccio di ecologia integrale al sistema moda. Si parla di creatività, valori, competenze, prassi, tecnologia, relazioni e interconnessioni. Elementi che RUFA, Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal MIUR Ministero dell’università e della ricerca, fonderà per generare quelle basi capaci di potenziare, dal punto di vista formativo e creativo, la riconoscibilità del “made in Italy” in ambito nazionale e internazionale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il progetto che l’Accademia ha in mente è chiaro e definito: approfondire gli aspetti connessi all’etica che, in forma sempre più preponderante, intreccia il comparto moda. In questo percorso, avvincente e innovativo, RUFA è pronta a coinvolgere le nuove generazioni, le istituzioni e le aziende che rivolgono lo sguardo allo stesso orizzonte.