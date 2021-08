Fare l’artista non è certamente facile ma come si diventa un “non artista”? è una delle domande aperte da NOT AN ARTIST, progetto di ricerca e di formazione condotto da IED – Istituto Europeo di Design, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, dedicato alle tante professioni altamente specializzate che ruotano intorno al complesso universo dell’arte e contribuiscono a definire e completare il lavoro di artisti e designer. Durante questo viaggio abbiamo avuto modo di ascoltare le voci dei professionisti del settore e degli alumni IED che, con le loro esperienze, hanno aperto un punto di vista nuovo e inaspettato sulle varie competenze necessarie al “corretto funzionamento” dell’intera filiera artistica, tra curatori, registrar, designer museali, art manager e imprenditori culturali. E questa volta tocca ai veri protagonisti di NOT AN ARTIST, gli studenti dei corsi d’arte IED che, ogni anno, hanno l’opportunità di partecipare a progetti promossi da istituzioni di caratura nazionale e internazionale, mettendo alla dura prova del campo le conoscenze apprese durante il percorso formativo (qui trovate tutte le informazioni sui vari progetti).

I master IED alla prova del campo

Arts Management, Curatorial Practice, Museum Experience Design e Visual Arts for the Digital Age sono i master IED, che promuovono l’interdisciplinarità e lo scambio, affiancando lo studio e la ricerca alla pratica e organizzando attività extracurriculari. L’offerta didattica del network di IED è infatti volta a fornire non solo l’esperienza e le competenze che servono a soddisfare la crescente domanda di professionisti specializzati nel mercato culturale, ma anche i contatti per partire con il piede sul percorso nel mondo del lavoro.

Una buona abitudine che non si è interrotta nemmeno durante la pandemia, anzi. Abbiamo visto come proprio in questi mesi di grande difficoltà siano state portate avanti iniziative fondate sull’utilizzo della tecnologia più avanzata ma anche più diffusa, per continuare a far sentire la propria voce e condividere le proprie idee.

At the Edge of Chaos

Proprio a seguito di questa necessità si è sviluppato “At the Edge of Chaos”, progetto espositivo curato dal Master in Arts Management di IED Firenze e IED Roma, che si è svolto nel giugno 2020 negli spazi digitali di Manifattura Tabacchi di Firenze, in collaborazione con Fondazione Palazzo Strozzi. La mostra era scandita dalle opere di 13 giovani artisti internazionali, a conclusione del progetto promosso da Fondazione Palazzo Strozzi “Sistemi Complessi” in relazione alla mostra di Tomás Saraceno, “Aria”.

Le opere sono state selezionate tra le proposte degli studenti di alcune delle più prestigiose scuole d’arte: Accademia di Belle Arti di Firenze, California State University, Fondazione Studio Marangoni e LABA – Libera Accademia di Belle Arti. A causa dell’emergenza COVID-19 il processo creativo della mostra si è evoluto in un nuovo formato online dando al pubblico la possibilità di vivere l’esperienza in un modo completamente inedito: uno spazio virtuale, visitabile sul sito di Manifattura Tabacchi, e due performance live sul canale Instagram della mostra.

ON JOY

Dalla riflessione sulla possibilità di ricercare – e ritrovare – la gioia attraverso nuove strade ha preso le mosse ON JOY, progetto realizzato dagli studenti del Master in Arts Management, che hanno lavorato alla realizzazione di un evento artistico digitale, sperimentale e multisensoriale. Cinque i progetti selezionati a seguito di una open call, incentrati sul concetto di gioia e proposti dall’artista visivo Daniele Sciacca, dai musicisti della Electro Organic Orchestra, dal videomaker Lou Xin, dalla cantante Roberta Staffieri e dal performer Riccardo Festa, che sono stati visibili nelle varie “stanze” di uno spazio virtuale che ha ricreato l’interno di Carrozzerie | n.o.t., centro culturale di Roma, in collaborazione con 369gradi. Con la guida dei docenti, il gruppo di giovani creativi, formato da studenti del Master in Arts Management IED provenienti da diverse nazionalità, ha sviluppato il progetto espositivo in tutte le sue fasi e declinazioni, dall’organizzazione alla comunicazione, fino alla realizzazione.

Ma il tempo scorre, le situazioni evolvono, aprendo altri scenari e i progetti degli studenti IED non si fermano. Al momento, la sede di IED Firenze sta chiudendo una partnership con il Museo degli Innocenti, che coinvolgerà gli studenti del Master in Museum Experience Design, mentre gli iscritti al Master in Curatorial Practice realizzeranno, nei prossimi mesi, un progetto in collaborazione con Fondazione Palazzo Strozzi.

Per ripercorrere tutti gli incontri e approfondire i temi e i contenuti di NOT AN ARTIST, potete dare un’occhiata qui.