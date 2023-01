Painting and Digital Art: il nuovo Biennio Specialistico di Accademia Galli

L’arte come processo aperto al dialogo con il tempo presente, metodo di coinvolgimento dinamico di saperi, esperienze e ambiti. Questo il presupposto teorico e pratico alla base del nuovo biennio specialistico in lingua inglese “Painting and Digital Art, Coding the Future” dell’Accademia Aldo Galli – IED Network, che sarà presentato giovedì, 9 febbraio, alle 18, presso l’ADI Design Museum di Milano.

Durante la presentazione interverranno Nicoletta Castellaneta, Direttrice dell’Accademia Galli – IED Network, Debora Hirsch, Coordinatrice del Biennio, artista e nel Comitato scientifico del Biennio, Irina Zucca Alessandrelli, docente, Direttrice della Collezione Ramo, curator della Drawing session di Artissima, Elena Sacco, Director IED Alumni Relations, Director of the Communication School and Advisory Board Member, Comitato Scientifico del Biennio, Andrea Crespi, artista.

Riconosciuta dal MIUR, l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como fa parte del network IED dal 2010 e si pone come primo obiettivo la valorizzazione della cultura del Made in Italy, con un focus dedicato all’innovazione nella moda, nelle arti visive e nella conservazione dei beni culturali. Il valore aggiunto alla didattica consiste nelle attività laboratoriali che si sviluppano, fin da subito, attraverso collaborazioni con aziende, enti e istituzioni del territorio per lo sviluppo della professionalità di ogni studente.

Con l’istituzione del Biennio specialistico “Painting and Digital Art, Coding the Future”, l’Accademia Aldo Galli persegue «L’obiettivo di esplorare il campo della produzione artistica, considerando il rapporto dell’arte con i fenomeni contemporanei, l’estetica, la scienza e la tecnologia, le dinamiche sociali e ambientali, preparandosi ad essere protagonisti del sistema artistico internazionale». «Il Biennio fornirà una solida formazione per affrontare tutte le questioni legate alla professione dell’artista», spiegano dall’Accademia. «Il corso permette di acquisire strumenti digitali all’avanguardia per trasformare il processo di lavoro e espandere le potenzialità creative. La natura interattiva di questo programma è fondamentale per la preparazione dello studente alla propria carriera futura. Infatti gli studenti acquisiranno una serie di competenze trasferibili lavorando al fianco di diversi docenti professionisti del settore».

