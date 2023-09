Chi ha detto che le opere d’arte sono sempre uguali? Magari non sono proprio visibili ma anche questi oggetti così speciali sono sottoposti a profondi cambiamenti, il difficile è proprio rendersene conto in tempo, soprattuto in certi casi anche potenzialmente pericolosi. Basti pensare al recente caso della guerra in Ucraina e ai tanti musei e siti culturali danneggiati o distrutti. Si aggiornano così anche le competenze necessarie per la gestione dei rischi, specificamente per le opere. Nasce così, con uno sguardo sull’attualità ma con un’attenzione anche al futuro, il nuovo corso di formazione interdisciplinare in Risk Management per l’Arte e i Beni Culturali. Sviluppato in collaborazione da LCA Studio Legale, studio full service con un dipartimento specifico dedicato al diritto dell’arte, e da Mazzini Lab benefit srl, un punto di riferimento nel campo dell’innovazione e della valorizzazione dei beni culturali, il corso punta a preparare nuove figure professionali esperte nella tutela del patrimonio culturale dalle minacce che potrebbero pregiudicarne l’integrità. Dunque, da un lato, gli aspetti giuridici, dall’altro quelli tecnologici, entrambi necessari per avere una visione a 360 gradi sulla protezione del patrimonio culturale e artistico.

«Siamo entusiasti di lanciare la seconda edizione del nostro corso di formazione dedicato al Risk Management per l’Arte e i Beni Culturali», ha affermato Massimo Cruciotti, fondatore di Mazzini Lab. «La nostra missione è sempre stata quella di combinare innovazione tecnologica, cultura del rischio e sua mitigazione con la conservazione del patrimonio culturale. Per questo abbiamo creato una divisione a nome Heritup Academy allo scopo di sensibilizzare e formare su queste tematiche. Questo corso rappresenta un passo avanti verso la realizzazione di tale obiettivo, fornendo ai partecipanti le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del futuro»

Il corso sarà guidato dall’Avvocata Maria Grazia Longoni, Program Director e Socia di LCA, responsabile del dipartimento di diritto dell’arte dello Studio. «Il corso è il risultato di un approccio interdisciplinare mirato a formare professionisti in grado di affrontare le complesse sfide a cui il patrimonio dei beni culturali è sottoposto oggi», ha commentato Longoni. «Il nostro obiettivo è quello di creare una nuova generazione di esperti in Risk Management per proteggere e trasmettere questo patrimonio alle generazioni future».

L’Open Day per il Corso di Formazione di Risk Management per l’Arte e i Beni Culturali si terrà il 14 settembre, alle ore 18, presso la sede di Milano di LCA Studio Legale, per scoprire il programma formativo e incontrare i docenti e gli organizzatori del corso. Il corso inizierà il 6 ottobre. Alle lezioni frontali, con autorevoli professionisti e docenti, si affiancheranno company visit ed esercitazioni grazie alle quali gli studenti avranno la possibilità di entrare in contatto con diverse realtà museali milanesi. Il corso terminerà con una simulazione di emergenza presso il Museo Poldi Pezzoli, dove gli studenti avranno la possibilità di affrontare sul campo la gestione di un’emergenza riferita ai beni del patrimonio culturale. Al termine dell’esperienza formativa, sarà possibile ottenere la qualifica di Risk manager dell’arte e dei beni culturali attraverso l’iscrizione nel relativo registro dei professionisti certificati CEPAS. Per tutte le informazioni, potete dare un’occhiata qui.