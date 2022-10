Rome Art Week, sei giovani artisti della RUFA, in mostra al Pastificio Cerere

Una full immersion nell’arte più sperimentale, tra materie, tecniche, linguaggi e suggestioni. Nell’ambito della settima edizione di RAW – Rome Art Week, che dal 24 al 29 ottobre porterà nella Capitale più di 450 eventi dedicati all’arte contemporanea, la RUFA – Rome University of Fine Arts presenta “Semi Veri”, una selezione dei migliori progetti degli studenti di Arti Visive, realizzati da Sara Antonellis, Nonno Burro, Jan Kacper, Clarissa Secco, Carola Spina, Nadia Vallino. A cura dei docenti Emiliano Coletta e Fabrizio Pizzuto, la mostra sarà visitabile dal 24 al 28 ottobre, presso l’Aula A10 del RUFA Space, al Pastificio Cerere.

Dunque, sei giovani artisti del triennio RUFA in Pittura e Scultura si cimentano usando tutti i media disponibili, con una selezione di lavori esposti nel nuovo spazio al secondo piano, che suggeriscono forme in tutte le direzioni e, al contempo, le negano come varianti del mondo reale suggerite dal lavoro di confronto artistico. Un’interrogazione rotonda su cosa è rappresentazione oggi e cosa è la fruizione d’arte.

«Un rapporto quasi fisico con l’oggetto rappresentato e con la rappresentazione stessa, che si volge al pensiero in maniera tattile», spiegano gli organizzatori. «Viene sfiorata la concretezza della realtà per poi fuggire continuamente verso nuovi lidi ipotetici, in un continuo “strecciare” il pensiero e portarlo nei luoghi di confine tra il fenomeno e il noumeno. Accade qualcosa tra il legno e la legnosità, tra il ritratto e l’atto dell’essere ritratti, oppure tra la scultura e il suo arrotolarsi di forme, e così via in ogni usabile contributo».