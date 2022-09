RUFA Open Day: un appuntamento con il proprio futuro nell’arte

Tornare a crescere, a lavorare per formarsi, per conoscere le proprie potenzialità e ampliare i propri orizzonti. Un percorso lungo e complesso, da compiere rigorosamente insieme. Questa la parola chiave del prossimo Open Day RUFA, che invita i giovanissimi studenti a conoscere le attività che contraddistinguono la Rome University of Fine Arts.

Appuntamento per sabato, 17 settembre, dalle 10, nell’hub del Pastificio Cerere, nel cuore del vivace e dinamico quartiere San Lorenzo, per conoscere tutte le novità del nuovo anno in apertura. «Prima fra tutte il ritorno al contatto umano: l’Open Day Rufa è rigorosamente dal vivo», spiegano dalla RUFA. «L’obiettivo è chiaro: guardarsi negli occhi per comprendere appieno le proprie potenzialità e per avere contezza di quello che potrà essere il proprio ruolo nel mondo».

Grazie al servizio navette RUFA, sarà inoltre possibile visitare le aule delle sette sedi di RUFA, tra i quartieri San Lorenzo e Trieste, in attesa del nuovo Campus a Ostiense, che aprirà le sue porte con l’avvio del nuovo anno accademico. Gli studenti che parteciperanno all’Open Day potranno confrontarsi con i docenti, ascoltare le esperienze dei protagonisti dell’industria creativa e conoscere i diversi percorsi formativi che RUFA ha in calendario per i prossimi 12 mesi.

Da non perdere i workshop di approfondimento, organizzati per comprendere quali siano le peculiarità di un’Accademia del fare come RUFA. Gli studenti internazionali che non potranno essere presenti seguiranno la presentazione istituzionale e quelle dei corsi in lingua inglese (Fine Arts, Film Arts, Scultura e installazione, Pittura, Design) anche da remoto via Webex.

Tutte le informazioni sul sito unirufa.it.