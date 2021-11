Il Mattatoio di Roma ha aperto le iscrizioni al Master annuale di I livello in Arti Performative “MAP_PA”, che avrà inizio nella seconda metà di gennaio 2022. Organizzato dall’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma, al Master saranno ammessi 20 iscritti, dieci dei quali potranno usufruire di altrettante borse di studio. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2021.

Il Master in Arti Performative del Mattatoio si svolgerà negli spazi della Pelanda e in alcune aule dell’Accademia di Belle Arti ed è rivolto ad artisti e sperimentatori nelle diverse discipline delle arti performative, oltre che a curatori e teorici dell’arte contemporanea, a ricercatori e studiosi. Scopo del progetto è proporre un percorso di formazione che, attraverso l’esplorazione dei linguaggi performativi di teatro, musica, danza e arti visive, possa guidare i partecipanti verso forme inedite di progettazione e sperimentazione artistica e di ricerca interdisciplinare. Obiettivo, quindi, ampliare le possibilità insite nel concetto stesso di “arte performativa” verso esperienze e pratiche non necessariamente legate alle usuali modalità di allestimento e fruizione delle mostre e dello spettacolo dal vivo.

Co-diretto da Cecilia Casorati, storica, critica d’arte e direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma, e da Cesare Pietroiusti, artista e presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo, e curato da Ilaria Mancia, esperta di arti performative e curatrice presso il Mattatoio, il Master si svilupperà attraverso una serie di laboratori che saranno condotti da artisti, curatori ed esperti nazionali e internazionali. In programma seminari teorici e momenti di sperimentazione, che contribuiranno ad approfondire il percorso didattico in un’ottica di scambio e di costruzione di una visione creativa e critica.

I docenti che hanno già confermato la loro partecipazione sono: Simone Aughterlony, Riccardo Benassi, Silvia Bottiroli, Ilenia Caleo e Silvia Calderoni, Piersandra Di Matteo, Roberto Fassone, Dora Garcia, Francesca Grilli, Chiara Guidi, Invernomuto, Myriam Laplante, Luca Lo Pinto, Teresa Macrì, Enrico Malatesta, Liliana Moro, Muta Imago, Cristina Kristal Rizzo, Alessandro Sciarroni, Xing (Silvia Fanti e Daniele Gasparinetti), Zapruderfilmmakersgroup.

