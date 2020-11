A Parigi, un tour digitale nella fotografia di ieri e di oggi

Paris Photo, l’imperdibile fiera internazionale dedicata alla fotografia, Fotofever il noto appuntamento con i collezionisti di ogni orizzonte e il percorso Photo Saint Germain, che invita a bighellonare per le gallerie parigine, sono online.

Per compensare la cancellazione dei vari eventi a seguito delle restrizioni sanitarie, fiere, musei e gallerie propongono contenuti sui loro siti e social network. Come Parish Photo ad esempio, che organizza la tavola rotonda Elles x Paris Photo // Donne fotografe. Che cos’è? Curato da Karolina Ziebinska-Lewandowska, del dipartimento fotografico del Centre Pompidou, il percorso riunisce una trentina di donne dislocate lungo cinque tematiche come le immagini luminose, oniriche o militanti, queste sono attraversate da fil rouge immaginari che collegano generazioni, sensibilità e scelte estetiche diverse. Da Orlan a Charlotte Abramow, Annegret Soltau, Alejandra Laviada, Lola Álvarez Bravo a Joana Choumali, Delphine Diallo, potete ritrovare le opere e le interviste che, tra impegni e ispirazioni, fanno il punto sullo status delle donne artiste.

Da non perdere il lavoro di Paulien Oltheten, della galleria Les filles du calvaire di Parigi, la cui fotografia Reading the news era stata scelta come immagine ufficiale di Paris Photo Week-End – un circuito con una cinquantina di gallerie e istituzioni tra cui la galleria Camera Obscura con Sarah Moon o la Magnum con Joseph Koudelka e Harry Gruyaert.

La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain presenta invece una nuova programmazione digitale, eventi live, un’app in realtà aumentata progettata dall’artista Sarah Sze e uno spazio dedicato al regista Artavazd Pelechian.

Questo week end è prevista la 16a edizione della Notte Europea dei Musei, che sarà anche lei digitale. Per partecipare agli eventi basterà connettersi sabato prossimo su #NuitDesMuséeChezNous.

Prossimo appuntamento con la settimana di Paris Photo dall’11 al 14 novembre 2021 al Grand Palais Éphémère.