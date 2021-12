Quest’anno ad Art Basel Miami saranno esposti una serie di scatti inediti di Jean-Michael Basquiat in formato NFT. Milioni di persone conoscono il lavoro di Basquiat, ma pochi hanno avuto l’opportunità di vedere l’artista in contemplazione della sua ultima opera.

Il 3 dicembre, Triller metterà all’asta le opere NFT mostrando straordinarie istantanee di un “genio al lavoro” e portando il genio di Basquiat nel mondo del digitale.

Le fotografie sono state scattate dall’ex fidanzata e collaboratrice del progetto Alexis Adler.

La collezione NFT Our Friend, Jean sarà pubblicata sul sito TrillerNFT, che ha annunciato che le immagini saranno presentate per la prima volta in assoluto e introdotte all’interno del registro digitale conosciuto come blockchain, dando al mondo la possibilità di possedere un pezzo di ciò che ha reso il movimento artistico dei primi anni ’80 di New York City così entusiasmante.

Inoltre, in collaborazione con The Bishop Gallery, Triller inaugurerà anche una mostra. Saranno esposte opere prestate per l’occasione da collezionisti e amici di Basquiat, tra cui Alexis Alder,co-creatore di SAMO ©.