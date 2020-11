Between Art and Fashion: la collezione di Carla Sozzani in mostra a Madrid

«La mia vita ha sempre attraversato arte e moda. Non sono mai stata in grado di prendere completamente nessuna delle due direzioni. Ho navigato tra le due discipline perché non trovo davvero alcuna differenza tra loro. Per me tutto ha a che fare con la bellezza.»

Per la prima volta in Spagna, la collezione personale di fotografie di Carla Sozzani (Mantova, 1947) è in mostra al Centro Centro di Madrid. Tra l’arte e la moda. Fotografie della collezione di Carla Sozzani fa parte della sezione ufficiale della 23a edizione di PHotoESPAÑA, il festival internazionale di fotografia con cui CentroCentro collabora dal 2015.

Carla Sozzani, gallerista, ex caporedattrice di Vogue Italia, fondatrice della Galleria Carla Sozzani in Corso Como 10, a Milano, ha riunito nella sua collezione opere che vanno dal XIX secolo secolo fino ad oggi. In mostra, fino al 10 gennaio, una selezione di 174 opere scattate da 90 fotografi internazionali tra cui Berenice Abbott, Masahisa Fukase, David La Chapelle, Helmut Newton, Irving Penn, Man Ray, Paolo Roversi, Alfred Stieglitz e Francesca Woodman, esposte insieme a materiale e documenti d’archivio.

La collezione, curata dalla Fondazione Sozzani, è il risultato di quarant’anni di incontri e scoperte che Carla Sozzani, figura chiave della moda, dell’arte e del design in Italia e icona internazionale, ha sempre cercato di condividere. Un diario privato che racconta la sua vita, il rapporto con l’arte e con i grandi della fotografia, ma anche la sua carriera professionale nel mondo della moda.