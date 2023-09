Si terrà dal 16 al 24 settembre 2023, in diversi spazi nel cuore di San Lorenzo, l’art district di Roma, la nuova edizione di Charta, il festival di fotografia contemporanea, dedicato al libro fotografico e all’editoria indipendente. Ideato e realizzato da Yogurt, piattaforma curatoriale che esplora i nuovi confini dell’immagine fotografica, con la direzione artistica di Francesco Rombaldi, Charta è incentrato su un tema di stretta attualità, “Human x Nature”, una equazione sempre più critica, per la cui risoluzione è necessario immaginare più strade. «Magia, religione, scienza sono solo tentativi di decifrare quello che ci circonda, e di sopravvivere al mondo e a noi stessi. La natura è una madre ferita ma sempre presente, che continua ad assisterci, seppur ormai sfiancata dalle nostre resistenze», spiegano dall’organizzazione.

I 100 libri in mostra nei cinque expo diffusi del festival – Fondazione Pastificio Cerere, Bar.lina, Galleria 291 Est, Accademia Italiana, La Galleria delle Arti – andranno quindi ad approfondire e declinare questo concetto, per aprire una riflessione strutturata su come questa fragile sinergia si sia modificata nel tempo. Ogni expo ospiterà anche una mostra diffusa che accompagnerà il visitatore nel suo percorso. Immagini, installazioni video e sonore restituiranno la suggestione della tematica e creeranno un itinerario immersivo, tra atmosfere selvagge, incontri imprevedibili e territori inesplorati. Nel circuito sarà presente anche la proiezione della shortlist del Charta Award, concorso internazionale, indirizzato a chiunque abbia realizzato un progetto inedito. Il vincitore del Charta Award vedrà il proprio libro pubblicato.

In programma anche l’esposizione dell’Hong Kong Dummy Award e una Talk Gallery dedicata alle presentazioni delle produzioni editoriali più interessanti degli ultimi anni, presso La Galleria delle Arti, in via dei Sabelli 2. Completa il programma un palinsesto di Letture Portfolio, alla Soho House Rome, in via Cesare de Lollis. Nelle giornate inaugurali Matèria Gallery ospiterà inoltre il book market di Charta, all’interno del quale diverse case editrici e bookshop nazionali e internazionali presenteranno i propri prodotti, tra cui André Frère, Artphilein, Départ Pour L’Image, Edicola 518, Rvm, Skinnerboox, Void, Witty Books, Yogurt Editions.