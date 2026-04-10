Exposed Torino, gli appuntamenti da non perdere in tutta la città

In occasione dell’apertura della terza edizione del festival internazionale di fotografia EXPOSED Torino Photo Festival, Untitled Association vi accompagna alla scoperta delle iniziative che animeranno tutta la città questi primi giorni di intense attività, con un itinerario pensato per professionisti del settore, conoscitori e appassionati d’arte, tra mostre, eventi e spazi imperdibili.

Oggi ci muoviamo tra Centro e Vanchiglia con la fondazione Camera, il Museo Regionale di Scienze Naturali e la sede in via Giolitti di Cripta747, toccando la Chiesa di San Michele Arcangelo, il Parcheggio GTT di piazzale Valdo Fusi e il Circolo del Design, sedi esclusive di questa edizione del Festival, fino a piazza Carlina, con le proposte di due gallerie torinesi presso l’NH Hotel. Continuiamo con le gallerie Photo & Contemporary e Simóndi, per dirigerci verso Vanchiglia, con altre due gallerie – Metroquadro e Febo e Dafne, finendo con Quartz Studio le visite indoor e rientrando verso il Quadrilatero dove sotto i portici nord di via Po è possibile ammirare una delle proposte outdoor di EXPOSED.

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In giro per EXPOSED: gli appuntamenti di oggi

Il programma principale di EXPOSED quest’anno si articola attraverso una serie di 18 mostre temporanee – indoor e outdoor – in quello che gli organizzatori hanno battezzato il “miglio della fotografia”, all’interno del quale sarà possibile passeggiare incontrando la fotografia nelle sue più differenti forme, cercando poi spunti per ulteriori digressioni nella trama delle proposte di arte della città.

Facciamo iniziare idealmente questo miglio della fotografia da CAMERA Torino – il Centro Italiano per la Fotografia di via delle Rosine – e in particolare dalla sua Project Room, dove viene presentata la mostra di Toni Thorimbert, Donne in vista, a cura di Walter Guadagnini. Il progetto, nato da un’idea di Luca Beatrice, si presenta come un omaggio di Thorimbert e Guadagnini all’amico prematuramente scomparso. Una selezione di oltre sessanta fotografie, che mette al centro il volto e il corpo femminile, esaltandone la presenza e l’identità.

Per chi non l’avesse già vista, sarà possibile visitare, sempre da CAMERA, La materia delle forme, la grande mostra su Edward Weston, curata da Sérgio Mah, che, con ben 171 fotografie, offre una vasta antologia dell’opera di una delle figure centrali della fotografia moderna nordamericana.

Torniamo a EXPOSED, che, nella vicina Cripta di San Michele Arcangelo, propone Yorgos Lanthimos. Photographs, a cura di Giangavino Pazzola, con l’ampia produzione fotografica del regista greco, che rivela un aspetto meno noto del suo lavoro, caratterizzato da uno sguardo perturbante e concettuale. Le opere in mostra nascono dall’atmosfera creativa che ruota attorno a due celebri pellicole recenti – Poor Things (2023) e Kinds of Kindness (2024) – e intrecciano immagini provenienti dalle scene dei film con scatti autonomi, esplorando la dimensione dell’isolamento nelle relazioni contemporanee, del corpo e dello spazio come teatro psicologico.

Ci spostiamo da piazza Cavour, verso il Museo Regionale di Scienze Naturali che ospita Bernard Plossu. Dopo l’estate, a cura di Walter Guadagnini. Le opere esposte sono state realizzate da Plossu tra gli anni Ottanta e gli anni Dieci del Duemila, su piccole isole italiane. In oltre 30 anni di viaggi, l’autore trasforma scene ordinarie in visioni intense e sospese nel tempo, ricercando un dialogo profondo tra uomo e natura.

A brevissima distanza, le due iniziative promosse da Cripta747 in questa edizione del Festival. Al piano -2 del Parcheggio GTT Valdo Fusi, in piazzale Valdo Fusi, a cura di Cripta747 e Caterina Avataneo, il progetto di Mark Leckey, Catabasis: un lavoro fotografico che esplora il sottosuolo come luogo atemporale di espressione, sperimentazione e immaginario collettivo. Un intervento site specific, che collassa le distinzioni tra ordinario e straordinario nello spazio urbano, restando sospeso tra memoria, sottocultura e fantasia.

A pochi passi, nella sede di via Giolitti del centro culturale indipendente che opera a Torino dal 2008, una delle tappe di Metamorphosis, mostra collettiva diffusa in sei tra centri di ricerca, spazi auto-gestiti e contesti indipendenti, che riunisce i lavori di sei giovani artisti internazionali selezionati dalla piattaforma europea FUTURES Photography. Cripta747 ospita i lavori di Ada Zielinska, fotografa polacca, nata a Varsavia nel 1989.

Sempre seguendo il programma principale di EXPOSED, continuando a percorrere per un centinaio di metri il miglio della fotografia, approdiamo al Circolo del Design che accoglie Dean Chalkley. Back in Ibiza e altre storie, ancora a cura di Walter Guadagnini. La mostra riunisce tre serie del fotografo inglese, attivo dagli anni Novanta soprattutto in ambito musicale. La prima è dedicata alla scena britannica tra anni Ottanta e Novanta. Never Turn Back è invece un reportage intimo sul viaggio di un gruppo di ragazzi lungo le coste di Norfolk. A completare il percorso, Back in Ibiza, realizzato tra la fine del Novecento e l’inizio del Duemila, racconta dall’interno l’euforia e l’eccesso dell’isola, offrendo una testimonianza diretta e non nostalgica di quell’epoca.

Pochi passi, per giungere in piazza Carlo Emanuele II, dove, come d’abitudine, l’NH Collection Piazza Carlina ospita alcune iniziative legate al mondo dell’arte contemporanea. Prosegue infatti nella corte interna la proiezione del video Birds di Paolo Pellegrin e all’interno, sempre a cura della Galleria Umberto Benappi, l’esposizione di alcuni lavori provenienti dal progetto Volatilia dello stesso Pellegrin, che raccoglie una selezione di opere dedicate al tema del volo e alle sue forme in natura, realizzate in Giappone e in Norvegia. Photo & Contemporary, altra importante galleria torinese, inaugura invece oggi la project-room del body-performer Arno Rafael Minkkinen.

Negli spazi di via dei Mille della galleria, in occasione di EXPOSED e della Notte della Fotografia organizzata dalle gallerie TAG nell’ambito del programma Esterno Notte coordinato dal festival, inaugura sempre questa sera la collettiva Lights & Shadows per celebrare i 30 anni di attività di Photo & Contemporary. L’incontro e l’interazione tra visioni diverse è l’idea fondante di una mostra che esplora sinteticamente il percorso della galleria attraverso le generazioni di artisti visivi che si sono avvicendate nei suoi spazi.

Proseguiamo nel nostro itinerario a toccare le proposte di una serie di gallerie private. Poco distante, in via della Rocca, la galleria Simóndi propone due mostre: Rêverie, una collettiva curata da Matilde Vitale, con opere di Chiara Baima Poma, Luca De Angelis, Olmo Erba, Giuseppe Mulas e Morigen Yan visitabile ancora fino alla fine di questo mese. Inaugura invece oggi alle 18 The Golden Liquid, mostra personale di Giulia Iacolutti.

Spostiamoci verso il quartiere Vanchiglia, passeggiamo per circa un quarto d’ora e raggiungiamo la galleria Metroquadro di corso San Maurizio, che ospita Sunny side up, mostra personale di Gianluca Capozzi curata da Sabino Maria Frassà, tutta incentrata sulla pittura attraverso una serie di lavori recenti dell’artista campano.

Vanchiglia per l’arte contemporanea è sinonimo di Carol Rama, che qui ha vissuto e lavorato e, fa sempre piacere ricordare la presenza nel quartiere della sua casa-studio di via Napione, visitabile su appuntamento.

All’interno di un cortile di via Vanchiglia, da Febo e Dafne, troviamo Passaggi, un percorso dedicato al lavoro di Andrea Serio e Marco D’Aponte, autori che hanno eletto il linguaggio del fumetto a spazio di ricerca artistica e narrativa. La mostra curata da Carina Leal mette in dialogo due percorsi differenti, ma complementari, uniti dall’attenzione al processo creativo e alla costruzione dell’immagine.

Infine Quartz Studio, in via Giulia di Barolo, che prende parte a EXPOSED con una mostra di Anna Orlowska, curata da Giangavino Pazzola: un altro pezzo di quella Metamorphosis, che nei tre giorni dei nostri itinerari si andrà piano piano a comporre.

Ci dirigiamo nuovamente verso il Centro, per andare a visitare in via Po un altro dei progetti outdoor del Festival di quest’anno. 5.000 lire per un sorriso. Fotografie dal concorso dell’azienda cosmetica Gi.Vi.Emme, 1939-1941 è un progetto curato da Barbara Bergaglio allestito lungo i portici nord – da piazza Castello a via Rossini – con volti di italiani e soprattutto di italiane sorridenti che accompagneranno i passanti per i prossimi due mesi. Provenienti dal Fondo Villani Scarpellini, sono state realizzate in occasione del concorso ideato alla fine degli anni ’30 del secolo scorso da Dino Villani e Cesare Zavattini come operazione di marketing, che invitava i partecipanti a inviare un ritratto sorridente. Il successo fu immediato, con premi di lusso e una partecipazione diffusa in tutto il Paese. Dopo l’interruzione dovuta alla guerra, il concorso riprese nel 1946 come La bella d’Italia, assumendo poco dopo il nome definitivo di Miss Italia.

Infine torniamo a segnalare per oggi Esterno Notte, il grande evento di proiezioni all’aperto disseminate per le vie e i quartieri di Torino, uno dei momenti pubblici più significativi delle giornate inaugurali di EXPOSED, nato con l’obiettivo di coinvolgere e festeggiare la fotografia insieme alla città e ai suoi abitanti. Nella volontà degli organizzatori, la serata di oggi, venerdì, 10 aprile, dalle 21 alle 24, permetterà a gran parte della città di mettersi a nudo e cambierà pelle: palazzi, muri, finestre, cortili e balconi diventeranno grandi schermi, invitando ad alzare lo sguardo e riscoprire gli spazi quotidiani sotto una nuova luce.

ITINERARIO #1

EXPOSED Torino Photo Festival

exposed.to.it

@torino.photo.phestival

Mettersi a Nudo (Laid Bare)

III edition EXPOSED Torino Photo Festival 2026

09.04 → 02.06.2026

At Cripta di San Michele Arcangelo | Piazza Cavour, 1

Photographs

Yorgos Lanthimos solo show curated by Giangavino Pazzola

09.04 → 02.06.2026

At Circolo del Design | Via San Francesco da Paola, 17

Back in Ibiza e altre storie

Dean Chalkley solo show curated by Walter Guadagnini

09.04 → 10.05.2026

At northern arcades of Via Po | Via Po

5.000 lire per un sorriso. Fotografie dal concorso dell’azienda cosmetica Gi.Vi.Emme, 1939-1941

Curated by Barbara Bergaglio

09.04 → 02.06.2026

Camera – Centro Italiano per la Fotografia

Via delle Rosine, 18

camera.to

@cameratorino

The Matter of Forms

Edward Weston solo show curated by Sérgio Mah

→ 02.06.2026

At Project Room

Women in View

Toni Thorimbert solo show conceived by Luca Beatrice curated by Toni Thorimbert and Walter Guadagnini, part of EXPOSED Torino Photo Festival 2026

09.04 → 02.06.2026

Museo Regionale di Scienze Naturali

Via Accademia Albertina, 15

mrsntorino.it

@Dopo l’estate

Bernard Plossu solo show curated by Walter Guadagnini, part of EXPOSED Torino Photo Festival 2026

09.04 → 02.06.2026

Cripta747

Via Giovanni Giolitti, 32/C

cripta747.it

@cripta747

At via Giovanni Giolitti venue

Metamorphosis

Ada Zielinska solo show curated by Giangavino Pazzola, part of EXPOSED Torino Photo Festival 2026

09.04 → 10.05.2026

At GTT Valdo Fusi car park (Floor -2) | Piazzale Valdo Fusi

Catabasis

Mark Leckey solo show curated by Cripta747 and Caterina Avataneo, part of EXPOSED Torino Photo Festival 2026

09.04 → 02.06.2026

At Pinacoteca G.A. Levis – Chiomonte (TO)

Cime di alberi e gambe di tavolo

Jacopo Rinaldi solo show curated by Arteco and Cripta747

→ 15.05.2026

Galleria Umberto Benappi

Via Andrea Doria, 10

umbertobenappi.com

@galleriaumbertobenappi

At NH Collection Piazza Carlina

Volatilia & Birds

Paolo Pellegrin video screening

→ 24.05.2026

Photo & Contemporary

Via dei Mille, 36

photoandcontemporary.com

@photoandcontemporary

Lights & Shadows

Group show

10.04 → 10.06.2026

At NH Collection Piazza Carlina

Arno Rafael Minkkinen

Project room

10.04 → 10.06.2026

Simóndi

Via della Rocca, 29

simondi.gallery

@simondi.gallery

Rêverie

Chiara Baima Poma, Luca De Angelis, Olmo Erba, Giuseppe Mulas and Morigen Yan group show curated by Matilde Vitale

→ 28.04.2026

The Golden Liquid

Giulia Iacolutti solo show

10.04 → 02.06.2026

Metroquadro

Corso San Maurizio, 73/F

metroquadroarte.com

@metroquadroarte

Sunny side up

Gianluca Capozzi solo show curated by Sabino Maria Frassà

→ 23.05.2026

Casa Museo Carol Rama

Via Giovanni Francesco Napione, 15

casamuseocarolrama.it

@casamuseocarolrama

Febo e Dafne

Via Vanchiglia, 16 (internal courtyard)

feboedafne.org

@feboedafne

Passaggi

Andrea Serio and Marco D’Aponte double solo show curated by Carina Leal

31.03 → 25.04.2026

Quartz Studio

Via Giulia di Barolo, 18/D

quartzstudio.net

@quartzstudio.torino

Metamorphosis

Anna Orlowska solo show, part of EXPOSED Torino Photo Festival 2026

09.04 → 02.06.2026