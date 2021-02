Centinaia di fotografie d’epoca, tra cui il ritratto della suffragista Susan B. Anthony, sono state ritrovate da un avvocato in una soffitta nascosta del suo nuovo ufficio. Siamo a New York e il merito della sensazionale scoperta è del quarantatrenne David J. Withcomb, che ha portato alla luce un tesoro rimasto nascosto per più di un secolo.

Il Tesoro dei Goonies

Withcomb ha raccontato come al momento della scoperta non riusciva a credere ai suoi occhi: “Ho pensato di aver trovato il tesoro dei Goonies”, ha dichiarato alla CNN, alludendo al film cult del 1985, per la regia di Richard Donner e soggetto di Steven Spielberg. Cornici d’oro brillavano una sull’altra, in una soffitta nascosta dietro un muro a secco, al terzo piano di un edificio situato a Geneva, nei pressi di New York. I due precedenti proprietari affermano di non sapere nulla dello spazio nascosto. Questo significa che le opere erano nascoste lì da prima degli anni ’60. Tra cornici e sacchi di iuta, erano custodite tantissime fotografie e vario materiale d’epoca, incentrato in particolare sulle donne che fecero la storia dell’emancipazione femminile.

Una scoperta di enorme valore

Dai documenti è poi emerso che lo spazio, in origine, era l’ufficio di James Ellery Hale, fotografo vissuto tra ‘800 e ‘900. Hale aveva scattato diverse fotografie alle suffragiste, esibendo i loro ritratti all’Associazione del Suffragio Femminile dello Stato di New York nel 1907. Tra le donne immortalate, anche Susan B. Anthony, attivista e pioniera dei diritti civili, tra le figure capitali per i movimenti di emancipazione femminile. Il suo ritratto risale al 1905, un anno prima della sua morte. Tra i ritratti, ci sono anche quelli di Elisabeth Cady Stanton e Elisabeth Smith Miller, anche esse leader per i diritti femminili, ma la maggior parte dei soggetti delle fotografie deve ancora essere identificata.

Oltre alle fotografie, sono stati scoperti molti contenitori di negativi di vetro intatti, stampe, macchine fotografiche, strumenti e attrezzature che Hale avrebbe usato per realizzare i suoi scatti. Withcomb ha consegnato la sua scoperta alla casa d’asta e società di vendita One Source Auctions & Antiques . Il tesoro ha un valore complessivo di circa 100mila dollari. Solo la fotografia di Anthony B. Susan potrebbe valere tra i 10mila e i 50mila dollari.