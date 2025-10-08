La Capri interiore di Antonio Biasiucci, da sfogliare nel nuovo catalogo

Mercoledì, 8 ottobre, alle ore 18, il museo Madre di Napoli ospiterà un talk tra Antonio Biasiucci e Gianluca Riccio, evento che chiude il progetto Insula, organizzato dall’ Associazione Il Rosaio – Arte e Cultura Contemporanea, con il sostegno di Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in partenariato con la Direzione Regionale Musei Campania – Musei e Parchi Archeologici di Capri, l’Accademia di Belle Arti di Napoli e la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre. Nel corso dell’evento sarà presentato il catalogo della mostra Insula dello stesso Biasiucci, in corso alla Certosa di San Giacomo di Capri (di cui scrivevamo qui).

Il volume, edito da contrasto, raccoglie i 63 scatti realizzati dal fotografo durante la residenza sull’isola, accompagnate dai contributi di Gianluca Riccio, curatore del progetto, Massimo Osanna, Direttore Generale dei Musei del MiC, Francesco Sirano, Direttore del MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Eva Fabbris, Direttrice del museo Madre; Giuseppe Gaeta, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Mario Martone, regista, Olga Scotto di Vettimo e Alessandra Troncone.

Il racconto visivo costruito da Biasiucci per il catalogo, riprendendo l’allestimento concepito per la Chiesa della Certosa di Capri, restituisce una visione cosmogonica dell’isola fondata su un tempo ciclico ricco di fratture e inedite assonanze. Così, prende corpo un’immagine di Capri immersa nel notturno di un bianco e nero scintillante nelle sue apparizioni e perturbante nei suoi abissi, corpo calcareo sottoposto a un processo di continuo mutamento, che accompagna l’osservatore verso la composizione di un’immagine altra della storia dell’isola e dei suoi abitanti.