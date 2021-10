Per la prima volta in Italia, la galleria milanese 29 ARTS IN PROGRESS presenta “Mario Testino: Unfiltered”, prima grande mostra del celebre artista e fotografo mai esposta prima in una galleria.

Mario Testino: Unfiltered

Accanto alle fotografie di grande formato più rare e iconiche, la galleria milanese presenta un corpus di opere esclusive e inedite disponibili in nuovi formati ed edizioni, rivelando così un lato meno noto del lavoro di Testino.

La mostra, comprende una selezione di scatti legati all’Italia insieme ad altre immagini dedicate ai momenti trascorsi con alcuni dei personaggi più iconici ritratti dal fotografo.

La scelta delle fotografie selezionate, infatti, è anche legata a uno degli ultimi progetti editoriali dedicati al fotografo da Taschen, Ciao. Omaggio all’Italia, libro dedicato all’amore dell’artista con l’Italia.

“Scoprire l’Italia è stata un’esperienza potente che ha catturato la mia immaginazione. Ho sentito una profonda connessione con tutto ciò che vedevo intorno a me. Amavo le persone, il paesaggio, l’architettura e come l’arte e la bellezza fossero una parte così casuale e naturale della vita”.

Ora, Mario Testino si trova in una fase diversa della sua carriera – legata all’esplorazione dell’identità culturale. Quale momento migliore, quindi, per ripercorrere la sua grande esperienza nel mondo della moda? I ritratti iconici e la creatività di Mario Testino sembrano quasi risaltare i soggetti fotografati nel corso degli anni, dando un posto nella storia della moda a chiunque si sia fatto immortalare attraverso il suo obiettivo.

Il lavoro di Mario Testino nella moda ha sicuramente lasciato il segno nel corso degli anni. Il fotografo, infatti, ha immortalato moltissimi dei volti che hanno definito generazioni di top model e grandi brand del settore.

29 ARTS IN PROGRESS Gallery è la prima galleria a Milano a mettere in mostra le fotografie di Testino. In passato infatti, il fotografo ha messo in mostra Undressed, presso la Helmut Newton Foundation di Berlino nel 2017. Già nel 2002 la National Portrait Gallery di Londra gli dedicò Portraits insieme al Museum of Fine Arts di Boston con In Your Face nel 2012. La scommessa di 29 ARTS IN PROGRESS sta anche nell’aver deciso di dividere il percorso espositivo dando la possibilità ai visitatori di vedere altre foto quando, il 2 dicembre, verranno sostituite le prime foto in mostra con altre fotografie – continuando così il fil rouge della fotografia di moda di Testino.