Tratta dall’omonima rassegna ideata dall’artista e curatore indipendente Francesco Arena, la rubrica “OTHER IDENTITY – Altre forme di identità culturali e pubbliche” vuole essere una cartina al tornasole capace di misurare lo stato di una nuova e più attuale grammatica visiva, presentando il lavoro di autori e artisti che operano con i linguaggi della fotografia, del video e della performance, per indagare i temi dell’identità e dell’autorappresentazione. Questa settimana intervistiamo Connor Sewell.

Other Identity: Connor Sewell

Il nostro privato è pubblico e la rappresentazione di noi stessi si modifica e si spettacolarizza continuamente in ogni nostro agire. Qual è la tua rappresentazione di arte?

«Credo che l’arte dovrebbe venire da dentro, dai tuoi pensieri, passioni e desideri più oscuri, ho scoperto la fotografia all’età di 18 anni quando stavo seriamente pensando di togliermi la vita, fino al giorno in cui ho dedicato la mia vita alla macchina fotografica la mia vita è diventata più caotica nel bene e nel male, ma sono qui e penso davvero di aver trovato il mio scopo. La mia rappresentazione sono me stesso, tutte le mie opinioni, i miei desideri, bisogni e paure, insisto che la fotografia sia il suo linguaggio per ulteriore comunicazione e connessione con gli altri, forse è tutto ciò che desideravo, ulteriore connessione e illuminazione di me stesso.

Penso che l’arte abbia la capacità di stupirci, di farci voler distogliere lo sguardo, ma soprattutto di farci provare qualcosa».

Creiamo delle vere e proprie identità di genere che ognuno di noi sceglie in corrispondenza delle caratteristiche che vuole evidenziare, così forniamo tracce. Qual è la tua “identità” nell’arte contemporanea?

«Penso che anche l’arte sia “bella e aspra”, puoi separare l’arte dall’artista e spesso tutti i grandi artisti originali e i pionieri nella loro ricerca sono stati considerati personaggi pazzi o sgradevoli. Come artista voglio solo esplorare la vita, la macchina fotografica è un’altra identità e un passaporto per un’altra vita. Voglio mettere in discussione ciò che è vero e fare in modo che le persone se ne vadano con più domande che risposte, per tenere una lente d’ingrandimento sulle tradizioni della fotografia documentaria e inoltre sull’esistenza umana e sulla nostra esperienza vissuta».

Quanto conta per te l’importanza dell’apparenza sociale e pubblica?

«Svolgo un lavoro tutti i giorni con 1 giorno libero a settimana, quindi indossare la maschera in pubblico è diventato normale. Cerco di comportarmi come un membro funzionante della società, ma ogni giorno i miei pensieri su ciò che vedo e desidero catturare mi divorano. A volte temo che quando lascio il lavoro e mi dedico solo alle riprese tutto il giorno, tutti i giorni, la persona per cui sono conosciuto scomparirà e io diventerò la persona che guardo allo specchio. Ho iniziato a preoccuparmi troppo del mio aspetto sociale e pubblico, ma più pubblico e mostro i miei lavori, più mi rendo conto che la percezione della società cambierà e ne sono felice. Desidero quel giorno in cui posso creare e sentirmi a mio agio nella mia pelle. Fino ad allora indosso la mia maschera in pubblico».

Il richiamo, il plagio, la riedizione, il ready made dell’iconografia di un’identità legata al passato, al presente e al contemporaneo sono messi costantemente in discussione in una ricerca affannosa di una nuova identificazione del sé, di un nuovo valore di rappresentazione. Qual è il tuo valore di rappresentazione oggi?

«Raramente nulla è nuovo ma l’anima e la voce sono reali. Cerco di creare un equilibrio tra stile e voce, la mia voce, la mia esperienza è mia e i pensieri che ho con cui gli altri possono identificarsi. Cerco di rappresentare me stesso poiché la mia arte sono io, quindi mentre esploro il mondo, catturo ed esploro pensieri e sentimenti dentro di me. Cerco di non presentarmi in alcun modo che sia più facile da consumare, mi preoccupo del mio lavoro e delle opinioni degli altri, ma quando metto il lavoro nel mondo mi sento libero e liberato. Questa è la sensazione che sto cercando adesso».

ll nostro “agire” pubblico, anche con un’opera d’arte, travolge il nostro quotidiano, la nostra vita intima, i nostri sentimenti o, meglio, la riproduzione di tutto ciò che siamo e proviamo ad apparire nei confronti del mondo. Tu ti definisci un’artista agli occhi del mondo?

«Mi descrivo come strano o strano agli occhi del mondo, spesso non penso di potermi permettere il lusso di parlare a nome del mondo e se mi vede come un artista, ma penso di esserlo e desidero dimostrarlo al mondo. A volte sento solo che ci sarà un momento preciso in cui sarò chiamato artista e sarà allora che morirò, allora tutti vedranno quante immagini, libri, stampe e opere non ho mostrato ma ho creato. Penso che il mondo sappia che sono interessato a ciò che mi circonda e che osservo, penso che sappia che sto cercando di trovare la mia voce».

Quale “identità culturale e pubblica” avresti voluto essere oltre a quella che ti appartiene?

«Un narratore o uno storico. Amo raccontare storie e sono affascinato dalla storia, penso che sia per questo che sono attratto dalle foto, le foto documentano il passare del tempo e possono essere considerate la prova di un viaggio fatto. Vorrei aiutare le persone, ma a volte temo che la fotografia sia egoista e forse sono troppo occupato per cercare di trovare la mia voce per aiutare gli altri a trovare la loro. Vedi, vorrei poter dare una risposta più interessante, ma non sono mai stato troppo intelligente a scuola e non avevo molti hobby oltre a parlare da solo e scrivere idee sulla musica. Forse la mia identità pubblica che mi piacerebbe avere è semplicemente quella di piacere a tutti, ma è chiedere molto».

Biografia

Connor Sewell è un fotografo britannico profondamente radicato nella problematizzazione dei confini tradizionali della fotografia documentaria. Il suo legame con la sua arte è viscerale e istintivo, radicato nella cruda autenticità del sentimento e dell’intuizione.

Traendo ispirazione dall’enigmatico regno della camera oscura e dalle opere rivoluzionarie di artisti come Daido Moriyama, la visione creativa di Sewell si estende ben oltre i confini della fotografia radicale giapponese. Il suo fascino risiede nelle infinite possibilità di ristampa, rappresentazione e ricontestualizzazione delle immagini, dando nuova vita all’ordinario e al trascurato. Le strade fungono da parco giochi per Sewell, una distesa sconfinata dove il fascino dell’ignoto lo invita a esplorare. Che si travesta da fotografo di paparazzi nello sfarzo del Festival di Cannes (2022), catturi la bellezza senza tempo di Roma (2022) o si addentri nell’arazzo storico di Grimsby (2023), l’obiettivo di Sewell è perennemente in sintonia con il ritmo l’esperienza umana.

In riconoscimento del suo talento eccezionale e del suo approccio innovativo, Sewell è stato premiato come Miglior Fotografia dalla Gallery NAT nella sua mostra collettiva di debutto a Londra nel 2022. Da allora il suo lavoro ha onorato le prestigiose piattaforme del Freerange Graduation Show e le gallerie in Russia, dove la sua prima fanzine pubblicata è andata esaurita in tempi record.