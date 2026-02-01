Tratta dall’omonima rassegna ideata dall’artista e curatore indipendente Francesco Arena, la rubrica OTHER IDENTITY – Altre forme di identità culturali e pubbliche vuole essere una cartina al tornasole capace di misurare lo stato di una nuova e più attuale grammatica visiva, presentando il lavoro di autori e artisti che operano con i linguaggi della fotografia, del video e della performance, per indagare i temi dell’identità e dell’autorappresentazione. Questa settimana intervistiamo José Vallejo.

OTHER IDENTITY: José Vallejo

Il nostro privato è pubblico e la rappresentazione di noi stessi si modifica e si spettacolarizza continuamente in ogni nostro agire. Qual è la tua rappresentazione di arte?

«Sono uno strano vagabondo che a volte si crede un poeta. Vago per le strade di Medellín, la città dove ho sempre vissuto. Sono una guerrigliero di immagini: a volte le creo, a volte le rubo, tante volte le distruggo. Sono un creatore di fantasie.

La mia rappresentazione dell’arte nasce dalle mie esperienze in città, una città dal carico violento e sensuale, in cui tutti i suoi abitanti portano un’identità rinforzata e stereotipata. La mia arte affronta quegli stereotipi e propone nuovi mondi, forse non migliori, ma diversi: fantasie surreali piene di erotismo, storie raccontate attraverso la fotografia, dove i corpi abitano luoghi familiari in modi inaspettati, come in un sogno.

Le mie foto sono la testimonianza delle mie esplorazioni di luoghi che esistono solo quando qualcuno è presente. I protagonisti delle mie immagini perdono per un attimo la loro identità per diventare mutanti alla ricerca ossessiva di qualcosa, anche se non sanno cosa sia».

Creiamo delle vere e proprie identità di genere che ognuno di noi sceglie in corrispondenza delle caratteristiche che vuole evidenziare, così forniamo tracce. Qual è la tua “identità” nell’arte contemporanea?

«Crescere in Colombia, in particolare a Medellín, ha significato un’assegnazione di identità da parte degli stereotipi del narcotraffico e della cultura latina. Non importa il tuo orientamento sessuale o la tua identità di genere, alla fine, questo è qualcosa che sembra più potente e colpisce tutti noi qui. Come artista, affronto l’identità che ci viene imposta semplicemente vivendo in questa città e, attraverso le mie immagini, faccio appello ad altri che si ribellano a questi stereotipi. Permetto loro di far emergere il loro lato più irrazionale, promuovendo una celebrazione delle soggettività, delle libertà erotiche, delle mode audaci e dei mostri senza pretese; lo sono e basta».

Quanto conta per te l’importanza dell’apparenza sociale e pubblica?

«Siamo tutti immersi in un sistema di simboli con cui costruiamo un’identità, attraverso cui ci presentiamo al mondo. Sarebbe però ingenuo credere che questa identità non sia mediata dal sistema stesso a cui apparteniamo. I social media, la moda, la strada e persino l’arte sono fattori che ci costruiscono come soggetti. Per me, come persona che vuole integrarsi nei circoli sociali, è importante appropriarsi di queste cose per inserirsi nella società in un modo ragionevolmente accettabile. Nel mio caso, come residente a Medellín, sono profondamente influenzato da una traccia culturale.

La musica urbana è molto trendy adesso; Il reggaeton colpisce tutti noi qui, e mentirei se dicessi che non mi piace. Ma questo si accompagna all’estetica del narcotraffico e a molte altre questioni visive e politiche che ci avvolgono anche in questa città e, credo, in gran parte dell’America Latina. Come artista so di essere parte di un meccanismo e capisco che parte del mio comportamento ne è inevitabilmente condizionato. Cerco però di utilizzare questa consapevolezza per evitare di subire passivamente il sistema in cui sono immerso e, in alcuni casi, per confrontarmi con esso».

Il richiamo, il plagio, la riedizione, il ready made dell’iconografia di un’identità legata al passato, al presente e al contemporaneo sono messi costantemente in discussione in una ricerca affannosa di una nuova identificazione del sé, di un nuovo valore di rappresentazione. Qual è il tuo valore di rappresentazione oggi?

«È comune vedere molti artisti avere un problema costante con il concetto di creatività perché si sentono frustrati quando si rendono conto che ciò che stanno creando è già stato fatto 10 anni fa, o addirittura dal secolo scorso. Sono fermamente convinto che non esistano cose uniche e originali, soprattutto in questo momento storico in cui tutti i processi creativi partono dal riciclo delle idee. Alla fine, tutto è un ciclo di feedback in cui le idee di molto tempo fa vengono coltivate e adattate ai problemi attuali. Come artista, non punto mai a creare progetti originali o a fare qualcosa di altamente innovativo; se questa fosse la mia preoccupazione, finirei per impazzire. Per me, la cosa più importante è affrontare i problemi nel mio contesto e risolvere le mie domande sul mondo attraverso l’arte. Per questo posso fare riferimento a riferimenti e attingere a processi preesistenti».

ll nostro “agire” pubblico, anche con un’opera d’arte, travolge il nostro quotidiano, la nostra vita intima, i nostri sentimenti o, meglio, la riproduzione di tutto ciò che siamo e proviamo ad apparire nei confronti del mondo. Tu ti definisci un’artista agli occhi del mondo?

«La figura dell’artista è qualcosa che storicamente è stato fortemente romanticizzato. Si è sempre parlato dell’artista come di un essere superiore agli altri perché dotato dei “doni delle arti”, ma la realtà attuale ci mostra qualcosa di molto diverso. Anche se credo che un artista debba essere qualcuno con una visione critica o poetica del mondo, associo l’essere un artista all’essere un professionista. In effetti, è qualcosa per cui si studia nel mondo accademico e ti viene assegnato un titolo universitario. Pertanto credo che se non mi presento come artista nessun altro lo farà, né mi considereranno tale. Quindi sì, lo sono».

Quale “identità culturale e pubblica” avresti voluto essere oltre a quella che ti appartiene?

«Questa è una domanda che mi sono posto molte volte nel corso della mia vita, ed è qualcosa su cui spesso fantastico: le altre vite che avrei potuto vivere. Non perché sia ​​del tutto insoddisfatto della mia vita attuale, ma gli attuali standard per misurare il “successo”, soprattutto per un artista, sono diventati un obiettivo che desidero costantemente raggiungere. Quindi, in una realtà ipotetica, avrei voluto una vita improntata al successo. Ad esempio, essere un famoso fotografo di moda le cui foto compaiono sulle riviste più importanti, o essere un acclamato filantropo che contribuisce a risolvere i principali conflitti odierni. E anche se può sembrare un po’ deprimente parlare delle vite che avrei voluto, lo trovo soprattutto pieno di speranza, perché queste sono cose che posso ancora ottenere».

Biografia

Nato a Medellín, in Colombia, José Vallejo è un artista visivo e fotografo le cui esperienze urbane hanno profondamente plasmato il suo approccio artistico. I suoi viaggi attraverso la città alla ricerca di piacere, incontri e confronti furtivi gli hanno permesso di osservare la condizione umana esposta a un contesto di sessualità diverse e di violenza storica. Queste esperienze sono state il fondamento della sua pratica, infondendo nel suo lavoro una particolare sensibilità alle complessità della vita urbana.

Ha studiato Belle Arti e Fotografia presso l’Università Nazionale della Colombia, dove ha iniziato a formalizzare la sua passione per l’arte. Durante il periodo universitario, ha sviluppato una solida tecnica e una profonda conoscenza dei media visivi, che gli hanno permesso di esplorare e sperimentare diverse forme di espressione artistica, come l’illustrazione, la fotografia, l’installazione e la performance.

Nel corso della sua carriera, José ha assunto molteplici ruoli: insegnante, designer e fotografo. Ma soprattutto si definisce un guerrigliero delle immagini, che utilizza l’arte come strumento per sfidare ciò che storicamente è stato proposto come verità, sfidando le narrazioni egemoniche e creando uno spazio di riflessione e dialogo. Il suo lavoro è una costante evoluzione tecnica e concettuale, guidata dal suo interesse nel connettersi con gli altri e nel confrontarsi con le egemonie culturali e sociali.