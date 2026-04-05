Tratta dall’omonima rassegna ideata dall’artista e curatore indipendente Francesco Arena, la rubrica OTHER IDENTITY – Altre forme di identità culturali e pubbliche vuole essere una cartina al tornasole capace di misurare lo stato di una nuova e più attuale grammatica visiva, presentando il lavoro di autori e artisti che operano con i linguaggi della fotografia, del video e della performance, per indagare i temi dell’identità e dell’autorappresentazione. Questa settimana intervistiamo Ana Priscila Rodriguez.

OTHER IDENTITY: Ana Priscila Rodriguez

Il nostro privato è pubblico e la rappresentazione di noi stessi si modifica e si spettacolarizza continuamente in ogni nostro agire. Qual è la tua rappresentazione di arte?

«La mia arte riflette me stessa, il mio ambiente e la mia posizione all’interno di quell’ambiente. La mia rappresentazione dell’arte deriva direttamente e puramente dalle mie esperienze personali nella vita e interagisce direttamente con lo spettatore. Nonostante il fatto che il mio lavoro sia di natura molto personale, è importante per me creare un collegamento tra la mia storia e la storia dello spettatore in modo che possa creare la propria visione attraverso il mio lavoro allo stesso tempo».

Creiamo delle vere e proprie identità di genere che ognuno di noi sceglie in corrispondenza delle caratteristiche che vuole evidenziare, così forniamo tracce. Qual è la tua “identità” nell’arte contemporanea?

«La mia identità di artista è quella di narratrice di storie con una combinazione di estetica oscura e romantica. Sono lo specchio che fornisce una visione diversa dell’altro attraverso il mio lavoro, ecco perché non penso alle mie fotografie come a degli “autoritratti”, dopotutto non riguardano me, tuttavia iniziano con me come fonte di questa storia primaria».

Quanto conta per te l’importanza dell’apparenza sociale e pubblica?

«È in un certo senso importante ma non essenziale, quando si tratta di creare un seguito preferisco sempre la qualità alla quantità. Voglio che la mia immagine sia accurata più di quanto voglia che venga considerata “buona”. Essere genuini è qualcosa che apprezzo negli altri e cerco di essere visto allo stesso modo, l’unicità è molto più bella dell’essere popolari».

Il richiamo, il plagio, la riedizione, il ready made dell’iconografia di un’identità legata al passato, al presente e al contemporaneo sono messi costantemente in discussione in una ricerca affannosa di una nuova identificazione del sé, di un nuovo valore di rappresentazione. Qual è il tuo valore di rappresentazione oggi?

«Non sono sicura che essere originali sia simile ad avere più valore per gli standard del tempo in cui viviamo, specialmente quando si tratta di arte e rappresentazioni estetiche, dover avere a che fare con tecnologie impegnative come l’intelligenza artificiale ha reso il lavoro per noi artisti un po’ più sfocato e la necessità di una rappresentazione unica sta tristemente scomparendo. Vogliamo tutti credere di portare qualcosa di nuovo al mondo, tuttavia ci influenziamo costantemente a vicenda.

Il valore della mia rappresentazione è sempre stata la mia vita stessa, mi dà un'”Anima” unica come artista ed è la mia più pura fonte di ispirazione per le mie storie. Non importa quanto qualcuno cerchi di imitare le mie opere (e ho avuto alcuni casi) non potrà mai avere la mia esperienza di vita, “l’Anima” della storia non c’è. Possono imitare l’estetica ma il contenuto e l’idea rimangono solo miei.

Oltre a questo, quando si tratta di termini più pratici, il mio obiettivo è continuare a sviluppare “l’elemento rosso” in ciascuna delle mie opere, identificato come una linea, un punto o una sezione colorata in particolare. Questo elemento mi ha già dato una sorta di “firma” che aumenta il valore della mia rappresentanza».

ll nostro “agire” pubblico, anche con un’opera d’arte, travolge il nostro quotidiano, la nostra vita intima, i nostri sentimenti o, meglio, la riproduzione di tutto ciò che siamo e proviamo ad apparire nei confronti del mondo. Tu ti definisci un’artista agli occhi del mondo?

«Sì, certamente. Le persone mi hanno sempre percepito come un po’ diversa e strana, ma non posso fare a meno di riprodurre il mio mondo estetico nel modo in cui mi vesto e decoro il mio spazio, spesso anche nel modo in cui do valore alle mie esperienze di vita e nel modo in cui scelgo di farne arte. Inoltre, non credo che le persone possano definirsi “artisti” per il modo in cui si comportano o appaiono in pubblico, è una questione più profonda.

Un artista è in grado di trasformare il proprio ambiente, sia con un’idea che trasformando i materiali; questo atto di trasformazione è la definizione ultima di Arte, secondo me, e questa trasformazione avviene per necessità, spesso non è una scelta. Sapevo di voler diventare un artista fin da quando ero molto piccola, e da allora ho trasformato le cose intorno a me e ho persino trasformato me stessa per adattarmi a quel mondo interiore che si fa strada attraverso il mio obiettivo ogni giorno».

Quale “identità culturale e pubblica” avresti voluto essere oltre a quella che ti appartiene?

«Mi ci sono voluti molti anni per venire a patti con la persona che occupo in questo mondo. Sono stata sfidata da gravi problemi di salute e di conseguenza vivo con un dolore cronico ogni giorno, a volte vorrei essere una donna forte, in forma e sana solo perché le cose sarebbero molto più facili per me, tuttavia dimentico che parte dell’oscurità da cui nascono le mie storie proviene anche da quel dolore e da quelle cose che oscurano le mie capacità. Quindi, indipendentemente dalle tante fantasie che potrei avere sull’essere qualcun altro che mi fornirebbe certi vantaggi, sono finalmente felice di essere me stessa, così come sono, oggi».

Biografia

Ana Priscila Rodriguez è nata a Città del Messico nel 1974 e risiede nei Paesi Bassi dal 1989, ha iniziato gli studi in Storia e Graphic Design e si è laureata all’Accademia d’arte di Utrecht (HKU) nel 2006 con una specializzazione in Fotografia e Mixed Media. Ha esposto numerose volte in Europa e negli Stati Uniti. Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali nel corso degli anni, più di recente è stata la vincitrice del Public Choice Award al BBA Gallery Prize di Berlino, 2023; una candidata al Jacob Hartog Prize presso il Pulchri Studio, una delle più prestigiose associazioni artistiche nei Paesi Bassi e la vincitrice del 2023 della categoria Conceptual Photography agli International Fine Art Photography Awards (FAPA). È membro della Beautiful Bizarre Magazine Directory e membro della Pulchri Studio Association.

Attualmente sperimenta diverse tecniche di stampa mentre il suo lavoro esplora l’esperienza umana e crea una riva riconoscibile per il mondo emotivo umano. La sua stratificazione di texture all’interno della sua fotografia crea l’illusione di un vecchio dipinto con un’estetica barocca classica e oscura con narrazioni romantiche. L’artista mira a creare un collegamento attraverso le sue storie con lo spettatore creando lo spazio per la sua storia e le sue interpretazioni.