Pietre: la seconda mostra di Roma ChilometroZero per Leica

Roma ChilometroZero è un progetto di Leica Camera Italia, in collaborazione con la casa editrice leader nel settore della fotografia italiana Contrasto, per raccontare Roma con gli sguardi di nuovi talenti. Per il secondo appuntamento, Nicoletta Leni Di Ruocco e Massimiliano Pugliese ci restituiscono le immagini di un’esplorazione notturna per le strade e i luoghi nascosti del I Municipio. Affiancati da Alessandra Mauro, la direttrice editoriale di Contrasto, i due fotografi hanno realizzato una narrazione a quattro mani nel centro di Roma. In esposizione fino alla fine di febbraio presso il Leica Store di Roma, la mostra “Pietre” ci regala le visioni del cuore di una città nei suoi momenti silenziosi, tra monumenti e verde.

Nicoletta Di Ruocco e Massimiliano Pugliese per Roma ChilometroZero

Tra oltre 200 candidati sono stati selezionati soltanto 15 fotografi, residenti o operanti su Roma, per 15 Municipi e altrettante mostre presso il Leica Store di Roma. Ad apire Roma ChilometroZero è stato Gianni “Gianorso” Rauso, con “Velaria”: una serie di ritratti ambientati nel Parco della Cervelletta. Dopo di lui, è la volta di Nicoletta Leni Di Ruocco e Massimiliano Pugliese che, per l’occasione, hanno realizzato un progetto a quattro mani, esplorando le vie del I Municipio di Roma con la Leica SL2 alla luce della luna, tra Pantheon e Fori. La loro mostra “Pietre” descrive la monumentalità di una città nei suoi momenti lontana dalle folle ma sempre custode di una grande bellezza senza tempo. Al calare del sole alcuni angoli del centro di Roma regalano visioni uniche.

1 di 4

Dopo un lavoro di circa un mese nel I Municipio, Leni di Ruocco e Pugliese, insieme ad Alessandra Mauro, hanno selezionato le foto da dedicare alla mostra al Leica Store di Roma, le “Pietre” ricavate da quella massa concreta che torna costantemente nella realtà visiva e nell’immaginario della capitale. Immaginario che i due fotografi hanno catturato in una veste notturna che ilumina gli angoli nascosti, a due passi dagli scorci più famosi.

Così, Roma ChilometroZero mette in mostra un’indagine alternativa sulla Capitale, che si svolge a partire dallo strumento fotografico, mixando la città eterna con la fotocamera più iconica al mondo. In questo modo, si scopre e riscopre il territorio lontano dai punti d’osservazione più gettonati. Per fare ciò, ogni fotografo ha a disposizione una scelta tra varie fotocamere che Leica mette a disposizione per gli scatti. Q2, Q2 Monochrom, M11, SL2, SL2-S.

Quindi, nel 2023, l’esplorazione continua con Roma ChilometroZero e dopoLeni di Ruocco e Pugliese, sarà la volta di Simona Filippini con “Parco della Fotografia” e poi di Paolo Ricca con “Angelus”. A seguire, le esposizioni di tante altre indagini fotografiche sempre selezionate e seguite dagli esperti Simona Antonacci, Maurizio Beucci, Simona Ghizzoni, Francesca Marani e Alessandra Mauro.