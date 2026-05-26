Yeast Photo Festival apre la Open Call per curatori europei e pugliesi

Torna anche quest’anno la Open Call for Curators di Yeast Photo Festival, il programma con cui il festival internazionale di fotografia apre parte della propria programmazione a curatori e curatrici esterni. La quinta edizione della manifestazione, che è dedicata al tema cruciale del cibo e delle sue rappresentazioni contemporanee, si svolgerà dall’11 settembre all’8 novembre 2026 tra Galatina e Lecce, attorno al tema A Matter of Taste, e lancia ora una nuova selezione curatoriale con scadenza fissata al 7 giugno 2026. Il festival è promosso dalle associazioni BESAFE e On The Move, con la direzione artistica di Edda Fahrenhorst insieme ai co-direttori Veronica Nicolardi e Flavio & Frank.

Per questa edizione il festival ricerca due figure: un curatore o una curatrice di nazionalità europea e un curatore o una curatrice pugliese. Ai candidati viene chiesto di sviluppare un progetto curatoriale dedicato al lavoro di un singolo artista europeo, costruendo una proposta coerente con il tema scelto per il 2026.

Il titolo A Matter of Taste amplia ulteriormente il campo di indagine che negli ultimi anni ha caratterizzato il festival, utilizzando il cibo come pretesto per affrontare questioni culturali, sociali, ambientali e politiche legate alla contemporaneità. In questo ambito la call curatoriale vuole proporsi come uno spazio di sperimentazione e confronto tra prospettive territoriali e visioni internazionali.

Per ciascun progetto selezionato, il festival mette a disposizione una fee complessiva di mille euro, da suddividere tra artista e curatore, oltre alla copertura delle spese di ospitalità durante i giorni inaugurali, la produzione e l’allestimento della mostra, il supporto curatoriale e organizzativo del team di Yeast e la visibilità all’interno del programma ufficiale e della comunicazione del festival.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 7 giugno all’indirizzo info@yeastphotofestival.it in un unico file PDF di massimo 10 MB. Il materiale richiesto comprende una proposta curatoriale di massimo 2mila battute, una presentazione del progetto fotografico con immagini e biografia dell’artista selezionato, una breve biografia del curatore o della curatrice e i recapiti completi. I risultati saranno comunicati entro il 31 luglio 2026. Per tutte le informazioni si può cliccare qui.