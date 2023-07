“Mi siedo con tutti i libri di cucina, la mente sgombra. In quel momento, non c’è più niente. Ogni volta parto dalla storia della mia terra, da quello che ho sotto i piedi, dalla donna di casa, dallo scrittore, dall’amico che si ricorda tutto, dal cliente saggio, dal rompiscatole sincero”. Comincia così la descrizione di come nasce una ricetta di Ciccio Sultano, e tutto il procedimento è un viaggio che esplora nel profondo sapori, territori e cultura. Le parole e la personalità dello chef stellato ci hanno folgorato nel mezzogiorno di fuoco ragusano, nel pieno di un’ondata di calore per cui le temperature hanno superato per vari giorni di fila i quaranta gradi. Il quartier generale di Sultano è a due passi dal duomo di San Giorgio ed è qui che ha sede il celebre eponimo Duomo. Conoscere il proprietario e il team dà modo di fare esperienza di una filosofia che informa di sé ogni dettaglio, dal cucchiaino alle parole usate dal personale con cui è un vero piacere relazionarsi.

Ed è proprio all’insegna del tema Relazioni che si è aperto il periodo in cui Ragusa offre mostre, conferenze e incontri di fotografia. Fautori dell’iniziativa sono i ragazzi del Ragusa Foto Festival, in corso fino al 27 agosto, una kermesse che mette insieme professionisti e dilettanti, visitatori locali e ospiti internazionali, e che da questa edizione vede la direzione artistica di Claudio Composti. “Anche quest’anno, come per le passate edizioni, le giornate inaugurali sono state occasione di confronto e di approfondimento sulle evoluzioni della fotografia contemporanea. Nonostante le enormi difficoltà e i disagi causati dall’incendio dell’aeroporto di Catania, si riconferma sempre l’armonia vissuta negli anni e le nuove sinergie che allargano la comunità del festival” ci ha detto Stefania Paxhia, ideatrice e direttrice del Ragusa Foto Festival.

Le mostre, in tre sedi espositive ricavate dentro storici palazzi barocchi, vedono protagonisti Davide Monteleone, Alessandra Calò, Mari Katayama, Francesco Zizola, Ruben Brulat, Lisa Sorgini, Federica Belli, Carlotta Vigo, Andrea Camiolo. Centro logistico del weekend inaugurale è l’Antico Convento dei Cappuccini. Per un colpo d’occhio su Ibla consigliamo un giro sul treno barocco, per un bagno rigenerante basta prendere la corriera per Puntasecca, la spiaggia di Montalbano.

https://www.ragusafotofestival.com/

https://www.treninobarocco.com/percorsi/trenino-barocco-ragusa-ibla/