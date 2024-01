Realpolitik Exhibition di Cesura approda al Contemporary Cluster di Roma

Dal 21 dicembre 2023 fino al prossimo 7 gennaio, sarà possibile visitare REALPOLITIK 2018-2023 Exhibition, l’esposizione che raccoglie gli scatti di Luca Santese e Marco P. Valli del collettivo CESURA. Allestita presso i suggestivi spazi del Contemporary Cluster in via Merulana 248, a Roma, la mostra è realizzata in collaborazione con CESURA e BASE Milano, presso il quale si è tenuta la prima esposizione del progetto (per l’articolo clicca qui).

Luca Santese e Marco P. Valli, attivi nell’ultimo decennio nel panorama della fotografia contemporanea con progetti come Found Photos in Detroit (Arcara/Santese) e Bakeca (Adamo/Valli), sono co-autori di Realpolitik, recente progetto fotografico di critica e riflessione satirica sull’iconografia di propaganda e comunicazione politica italiana contemporanea. L’intento dei fotografi è quello di indagare la sfaccettata e multiforme realtà politica contemporanea tramite la forza della fotografia stampata, vero e proprio mezzo di ricerca documentaria e artistica. Come leggiamo dal comunicato stampa dell’evento, le molte immagini selezionate, tra le più iconiche del progetto, «Porranno lo spettatore di fronte alla fotografia utilizzata non solo come mezzo di documentazione del presente ma anche come strumento critico vivificante».

Dal 2018 gli autori lavorano alla costruzione di una documentazione sistematica e autoriale attraverso una serie di pubblicazioni indipendenti, in tempo reale, sui principali eventi e protagonisti del panorama politico italiano. Si vedano a proposito Boys Boys Boys, Popolopopolo, Lega Nord Party, MoVimento Lento, Mask off, Tik Tok Tak e Homo Silvio, divulgati da Cesura Publish, casa editrice indipendente del collettivo fotografico Cesura.

Non sono mancate numerose pubblicazioni del progetto sulle principali testate nazionali e internazionali, tra le quali spicca la cover del noto settimanale americano Time Magazine, che ritrae il ministro Matteo Salvini in copertina.

Ecco una gallery fotografica di alcuni dei lavori in esposizione.