Riaperture PhotoFestival di Ferrara: due call per la quinta edizione

Si presenta al pubblico la quinta edizione del “Riaperture PhotoFestival Ferrara” con il lancio una doppia open call fotografica: la prima dedicata al tema prescelto per il 2021, “Ideale”, e la seconda a soggetto libero, finalizzata alla partecipazione al circuito OFF RIAPERTURE, rispettivamente in scadenza il 9 e il 30 maggio. Così, a diversi mesi dell’inizio ufficiale, fissato per la fine dell’estate, il festival traccia i primi segni della sua ripartenza, sulla scia della lenta ripresa del settore culturale. L’identità dell’evento si riscopre estremamente rappresentativa del periodo attuale, non solo per il titolo inevitabilmente simbolico, ma proprio in forza di una mission volta a riconsegnare al pubblico quegli spazi che solitamente non risultano accessibili, riattivandoli attraverso la cultura fotografica. Ecco allora che il tema “Ideale” sembra quanto mai efficace a sottolineare il potenziale delle arti visive nell’immaginazione di nuove proiezioni per il futuro, ripartendo dalle comunità locali e dalle loro reti.

Riaperture PhotoFestival Ferrara, patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Ferrara, si terrà eccezionalmente dal 10 settembre al 3 ottobre 2021, diversamente dagli scorsi anni, al fine di «Permettere a tutti di vivere il Festival dal vivo e al meglio, garantendone sempre lo svolgimento in totale sicurezza», come dichiara Giacomo Brini, Presidente di Riaperture Aps, indicando la volontà di «Proporsi al pubblico con un festival fisico da vivere, amare e condividere con più persone possibili, in cui guardare storie e scoprire luoghi noti e inediti di Ferrara». La proposta espositiva si dislocherà tra la Factory Grisù (Ex caserma dei vigili del Fuoco), la Cavallerizza, l’Ex Monastero e Chiesa di Santa Caterina Martire – già sede della ex Scuola professionale IPSIA – coinvolgendo inoltre le Chiese di San Carlo e San Paolo, corredandosi di una serie di workshop, conferenze e letture portfolio.

Novità assoluta dell’edizione 2021 è l’introduzione del format OFF RIAPERTURE, che comprenderà le opere selezionate dall’apposita open call. Le fotografie scelte saranno installate all’interno di attività ricettive e commerciali del centro di Ferrara, restando esposte per la durata di un mese. Sarà inoltre possibile seguire le attività del festival in modalità remota, collegandosi sui profili Instagram e Facebook ufficiali dell’evento.