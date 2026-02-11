11 febbraio 2026

Scoprire l’altro con delicatezza, nelle immagini sensoriali di Betty Salluce

Fotografia

di

Allo showroom Gaggenau di Milano, una mostra di Betty Salluce apre un nuovo punto di vista sul rapporto tra corpo e paesaggio, attraverso la fotografia, per riscoprire l’esperienza dell’altro da sé

Betty Salluce

A Milano, nello showroom Gaggenau DesignElementi Hub, la fotografia incontra il design e l’empatia prende forma. Punti di contatto – Restiamo in ascolto, la mostra di Betty Salluce curata da Sabino Maria Frassà e visitabile fino al 18 dicembre 2026, propone uno sguardo nuovo sul rapporto tra corpo e paesaggio. Promossa da Cramum e Gaggenau nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, l’esposizione mette in relazione le immagini con gli oggetti e le superfici dello spazio espositivo. Lo spazio si trasforma in un’esperienza sensibile e unica, che invita a riscoprire l’altro con delicatezza, superfici moderne e lineari si confrontano con le curve morbide delle immagini fotografiche.

Betty Salluce

Una grande mano aperta, pur rappresentata in toni freddi di grigio, appare comunque avvolgente e restituisce il senso del contatto, mentre la pelle trasmette calore, il tutto crea un contrasto suggestivo con l’acciaio e il vetro, in una fusione di materia e percezione, tecnica e sensibilità. La ricerca artistica di Betty Salluce si intreccia con il design e i valori dello spirito olimpico come coraggio e determinazione e rispetto ed empatia. In questa personale, le sue fotografie diventano piani tattili, attraversati dal filo, il ricamo è il gesto centrale, capace di unire e riparare.

Betty Salluce

L’artista lavora su collage fotografici realizzati da lei stessa, cucendo parti del corpo al paesaggio. Ventagli, dorsali e costolature si innestano nei luoghi, seguendone le forme e trasformandosi in mappe tattili in cui corpo e territorio diventano un tutt’uno. La stampa su ecopelle richiama l’epidermide, la sua trama assorbe il grigio e rende le immagini delicate e quasi tattili, come se volessero essere toccate.

Betty Salluce

In questo modo, la fotografia smette di essere solo superficie e diventa un luogo di prossimità, dove il filo segnala il passaggio dalla semplice osservazione a un contatto più intimo. Le cuciture restano visibili, rivelando il senso del gesto dell’artista, e diventano il collante che unisce tutto, come una cicatrice che tiene insieme la pelle ferita rendendola al tempo stesso più forte e sensibile, trasformandosi in un rito laico che tiene insieme ciò che il tempo e la distanza rischierebbero di separare, mentre i corpi si innestano nel paesaggio e si fondono emanando una sensazione avvolgente.

Betty Salluce

L’intera composizione è dominata dal grigio e dalle sue gradazioni, dalle tonalità più chiare a quelle più scure fino all’antracite, così che le immagini dialoghino con gli oggetti di arredo e il design, dove i colori freddi predominano senza mai risultare limitanti.

Per tutto l’anno, le opere continueranno a trasformare lo showroom in un vero e proprio laboratorio sensoriale, dove arte e design diventano strumenti per esplorare l’empatia. Punti di contatto – Restiamo in ascolto invita a creare legami sottili tra ciò che vediamo e ciò che sentiamo, tra la curiosità e il rispetto per l’altro. L’empatia qui non è capire tutto dell’altro, ma scegliere di avvicinarsi, con attenzione, senza invadere.

Betty Salluce, Punti di contatto – Restiamo in ascolto, veduta della mostra, Gaggenau DesignElementi Hub, Milano
Betty Salluce, Punti di contatto – Restiamo in ascolto, veduta della mostra, Gaggenau DesignElementi Hub, Milano
Betty Salluce, Punti di contatto – Restiamo in ascolto, veduta della mostra, Gaggenau DesignElementi Hub, Milano
Betty Salluce, Punti di contatto – Restiamo in ascolto, veduta della mostra, Gaggenau DesignElementi Hub, Milano

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui