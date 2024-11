Sono 58 i progetti selezionati nell’ambito dell’avviso pubblico Strategia Fotografia 2024, promosso dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per un finanziamento complessivo di 2.451.039,88 euro. L’edizione 2024 si inserisce nel più ampio Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia 2024-2026, che mira a potenziare la conoscenza e la conservazione del patrimonio fotografico italiano, oltre a promuovere il settore fotografico come elemento fondamentale dell’identità creativa e artistica contemporanea.

Strategia Fotografia 2024 si propone di creare nuove opportunità per il settore, rafforzandone la visibilità anche a livello internazionale. L’iniziativa favorisce strategie di sistema che mettono in rete le realtà operanti nel campo fotografico in Italia, con particolare attenzione allo sviluppo della fotografia contemporanea e all’impatto del progresso tecnologico sul linguaggio fotografico.

«È doveroso incrementare le energie e le risorse che il Ministero della Cultura destina a questa forma espressiva, nella prospettiva di una maggiore competitività sia a livello nazionale che internazionale: la narrazione dell’Italia passa anche attraverso la forza delle immagini. Misure specifiche, interventi mirati e azioni di sostegno, solo in questo modo la fotografia italiana potrà continuare a crescere», ha commentato la Sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni.

«I progetti selezionati riflettono l’eccellenza e la varietà della produzione fotografica italiana contemporanea, confermando il ruolo centrale della fotografia come linguaggio universale capace di attraversare confini, generazioni e culture e come strumento essenziale di documentazione, espressione artistica e testimonianza socio-culturale del nostro tempo», ha dichiarato il Direttore Generale Creatività Contemporanea, Angelo Piero Cappello, commentando l’annuncio dei vincitori di Strategia Fotografia 2024. «L’investimento per ampliare le collezioni pubbliche e tutelare gli archivi storici di fotografia contemporanea rappresenta una scelta strategica per il futuro, garantendone la fruizione da parte della collettività e delle generazioni future, consapevoli del valore intrinseco di questo medium nella difesa della identità culturale e nella costruzione della memoria collettiva».

Strategia Fotografia 2024: i progetti ammessi al finanziamento

Strategia Fotografia 2024 si articola in tre ambiti di intervento per i quali sono stati ammessi al finanziamento i progetti proposti dalle seguenti istituzioni.

Ambito 1 Acquisizione e Committenza

Sezione I – Contributo per l’acquisizione di opere, progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi, e fondi di fotografia contemporanea da destinare a una collezione pubblica italiana.

Il Comune di Genova – Politiche Culturali – Musei per la collezione del Centro Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova (centro DocSAI) con il progetto Un archivio per la città. Giorgio Bergami e Publifoto. Cinquant’anni anni di fotografia per Genova.

BUB – Biblioteca Universitaria di Bologna per la propria collezione con il progetto Acquisto dell’Archivio fotografico Internazionale Luciano Nadalini.

La Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella per la propria collezione (Museo MA*GA) con il progetto La Memoria di Giulio Paolini.

La Fondazione Canova onlus per la propria collezione (Museo Gypsotheca Antonio Canova) con il progetto Aurelio Amendola indaga Canova. Acquisto delle opere fotografiche realizzate sul patrimonio canoviano di Possagno.

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee per la propria collezione (Madre – museo d’arte contemporanea Donnaregina) con il progetto What We Want.

Il Museo civico di Castelbuono per la propria collezione con il progetto Il viaggio in Sicilia di Lisetta Carmi.

Il Comune di Spoleto per la collezione di Palazzo Collicola con il progetto Corpi d’aria di Stefano Cerio.

Associazione Castello Rivoli Museo d’Arte Contemporanea per la propria collezione con il progetto Roberto Cuoghi. a.C. .

La Fondazione per le arti contemporanee in Toscana per la propria collezione (Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci) con il progetto La Toscana al Centro: Hervé Guibert all’Isola d’Elba.

Sezione II – Contributo per l’acquisizione di opere, progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi, e fondi di fotografia storica da destinare a una collezione pubblica italiana

FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia per la propria collezione (Archivi Alinari) con il progetto Acquisizione di materiale fotografico attinente alle origini degli Archivi Alinari.

Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore per la collezione del Museo dei Fossili e delle Ambre con il progetto Archivio Fotografico Storico Tonino Di Venanzio.

Sezione III – Contributo per la committenza di nuove opere o progetti fotografici da destinare a una collezione pubblica italiana

La Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea per la propria collezione (Museo di Fotografia Contemporanea – MUFOCO) con il progetto Luca Campigotto, Federico Clavarino, Sabrina D’Alessandro, Linda Fregni Nagler, Alessandro Sambini, Alessandra Spranzi, Paolo Ventura – Scrittura Obliqua.

Il Museo Nazionale Romano per la propria collezione con il progetto Giorgio Di Noto – Hidden Collections.

I Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria per la collezione della Galleria Nazionale dell’Umbria con il progetto Luigi Spina: omaggio all’Umbria di San Francesco.

Il Comune di Castelfranco Veneto per la collezione del Museo Civico del Comune di Castelfranco Veneto con il progetto Olivo Barbieri – OMNE LAND | Altre tempeste.

Il Rosaio Arte e Cultura Contemporanea per la collezione della Certosa di San Giacomo di Capri con il progetto Antonio Biasiucci – Insula.

La Fondazione Costantino Nivola per la propria collezione (Museo Nivola) con il progetto Fabio Barile, Ezio D’Agostino, Luca Spano – On the Edge of the Eyelid.

L’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este per la propria collezione con il progetto Anna Franceschini – Venere e Marte.

Blu Breeding and Learning Unit per la collezione del Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce con il progetto Jacopo Benassi Libero!.

CESURALAB per la collezione del Museo di Fotografia Contemporanea – MUFOCO con il progetto CESURALAB – I Talia.

Ambito 2 Promozione della Fotografia

Sezione IV – Contributo per la realizzazione in Italia di festival, mostre e altre azioni di promozione dedicate alla fotografia

La Fondazione Ugo Da Como – ETS per la realizzazione della mostra Kenro Izu, Luoghi Sacri.

La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ETS per la realizzazione della mostra 100 foto per i 100 anni di “Ossi di Seppia” – Una storia della poesia per immagini.

La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Milano per la realizzazione di Festival di Fotografia di Architettura a Milano.

La Fondazione Cineteca di Bologna per la realizzazione della mostra Da Sim a Simenon.

La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ETS per la realizzazione del Festival della Fotografia Italiana 2025.

Il Gruppo Fotografico Progetto Immagine per la realizzazione del Festival della Fotografia Etica di Lodi.

Il Simposio delle Muse per la realizzazione del progetto PROMENADE MEDITERRANEENNE.

Pensiero Paesaggio per la realizzazione del Fotografia Calabria Festival.

Il Comune di Ivrea in collaborazione con l’Associazione Archivio Storico Olivetti per la realizzazione della mostra Olivetti e i fotografi della Magnum.

L’Associazione Mario Carbone e Elisa Magri per la realizzazione della mostra CARBONE 100.

Sezione V – Contributo per produzioni editoriali dedicate alla fotografia

L’Associazione Archivio Fotografico Paolo Di Paolo per la realizzazione del progetto editoriale INCONTRI IMPOSSIBILI – Artisti e Intellettuali italiani 1954/1968.

L’Archivio di Stato di Bologna per la realizzazione del progetto editoriale Sovversivi e sovversive – Storia, memoria e cura.

Le Nuove Stanze per la realizzazione del progetto editoriale Michele Alberto Sereni. L’opera in sé. Fotografie d’arte e ritratti d’artista dal 1990 al 2024.

L’Archivio Fotografico Parisio per la realizzazione del progetto editoriale Giulio Parisio nel suo tempo: fotografia artistica nella Napoli del Novecento.

L’Associazione Culturale 10b Photography per la realizzazione del progetto editoriale Atlas of Conflict.

L’Accademia di Belle Arti di Brera-Milano per la realizzazione del progetto editoriale Photographs from Art Academies.

L’Associazione ARPA-ETS per la realizzazione del progetto editoriale Cardeto, Mammola, Cinquefrondi 1954. Immagini e suoni dalla ricerca di Alan Lomax e Diego Carpitella.

Rorhof per la realizzazione del progetto editoriale Standard ISO 29991. Tesauro di ecologia bambina.

L’Associazione Officine Fotografiche Roma per la realizzazione del progetto editoriale Tongue on Flames.

La Fondazione Sella per la realizzazione del progetto editoriale Lo scatto del tempo. L’archivio fotografico di Vittorio Sella.

Ambito 3 Sviluppo e promozione dei talenti della fotografia all’estero

Sezione VI – Borsa per il sostegno e la promozione internazionale di fotografi, fotoreporter, artisti, curatori, studiosi e altri professionisti del settore fotografico

Maria Di Stefano (fotografa) con il progetto di ricerca This is Us, Berlin.

Diego Maggioni (fotografo) con il progetto di ricerca From Ceylon to Sri Lanka

Barbara Rossi (fotografa) con il progetto di ricerca The grey Catalogue

Enrica Camilla De Maffei (fotografa) con il progetto di ricerca IL CERCHIO. Etnografia del vuoto

Paolo Orazio Woods (fotografo) con il progetto di ricerca Fear.

Lorenzo Grieco (studioso) con il progetto di ricerca Ierofanie di Luce: Chiese Britanniche del Dopoguerra nella Collezione di Fotografie del RIBA.

Vittorio Mortarotti (fotografo) con il progetto di ricerca El Viaje.

Carla Rossi (fotografa) con il progetto di ricerca APE Session: Carla Rossi Presenta Bellissima.

Nicolò Rinaldi (fotografo) con il progetto di ricerca E.I.R.D. .

Gian Gavino Pazzola (curatore) con il progetto di ricerca Nuove Strategie Documentarie in Italia.

hugo weber (fotografo) con il progetto di ricerca Gli angeli di Nazareth.

Flaminia Celata (artista) con il progetto di ricerca I confini cerebrali sono liminali/The boundaries are eminently porous.

Valeria Vincenza Cherchi (artista) con il progetto di ricerca RE:Birth.

Federica Cerbarano (curatrice) con il progetto di ricerca The Billboard Image: In, Around and About.

Delia de Siervo (Dafne Salis, artista) con il progetto di ricerca Tecniche e Metodologie per una fotografia etica e di cura.

Cristina Cusani (artista) con il progetto di ricerca Lost in Motherhood.

Nicola Di Giorgio (artista) con il progetto di ricerca L’ultimo respiro del corpo nel pensiero dei mondi, caduto tra le mani del fato sottratto, (2023-ongoing).

Laura Villa Baroncelli (fotografa) con il progetto di ricerca I STAND HERE AGAINST YOU. The Invisible Materiality of Borders.