Warm Waters. I cambiamenti climatici nelle fotografie di Vlad Sokhin

“Durante i miei viaggi nella regione del Pacifico, in Asia e in Africa ho incontrato molte persone sagge che vivono uno stile di vita naturale e sono rimasto stupito dalla profondità della loro conoscenza, quanto profondamente conoscono e comprendono la natura, come possono leggere i segni su imminenti eventi naturali e come i segni, insieme a questa conoscenza, li hanno sostenuti per migliaia di anni”. È per questo che sta lavorando per dissipare gli stereotipi negativi sulle popolazioni e le culture indigene come “primitive”, e rifocalizzare l’importanza del loro stile di vita e di come può aprire la strada. “Sanno come essere in equilibrio con il loro ambiente ed essere felici, come vivere in pace con la natura senza distruggerla. Spero che possiamo ricordarlo”.